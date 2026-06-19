Una verdadera bomba explotó en LAM este viernes cuando aseguraron que Juana Viale y Yago Lange ya no están juntos. La información fue presentada como una de las primicias del día y sorprendió a todos, ya que la pareja mantenía un perfil muy bajo y hacía tiempo que no daba señales públicas sobre una posible crisis.

“Resulta ser que hace dos meses me llegó esta información. Está separada porque no coinciden más en un proyecto en común”, reveló Pepe Ochoa en el ciclo que conduce Ángel de Brito por América.

Según explicaron, la información sobre la ruptura circulaba desde hacía varios meses: “Hace dos meses me llegó esta información contundente. Está separada”, afirmó Pepe Ochoa al aire.

Foto: Captura (América)

“Él viaja mucho y ella está acá, y están muy desencontrados. Entonces decidieron separarse Juana Viale y Yago Lange”, agregó el panelista, despertando la sorpresa de sus compañeros.

“Se separaron porque básicamente ya no pasaban mucho tiempo juntos. Él es muy buenmozo”, cerró Pepe, ahondando en los detalles de esta sorpresiva ruptura.

Cabe recordar que Juana había reaccionado furiosa luego de las versiones que hablaron de un supuesto coqueteo al aire con Manu Urcera -esposo de Nicole Neumann, con quien tiene a su hijo Cruz- durante su paso por su programa Almorzando con Juana.

Pepe Ochoa: “Él viaja mucho y ella está acá, y están muy desencontrados. Entonces decidieron separarse Juana Viale y Yago Lange”.

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JUANA VIALE EXPLOTÓ TRAS LOS RUMORES DE COQUETEO CON MANU URCERA

Juana Viale no se guardó nada y reaccionó con visible enojo ante las versiones que hablaron de un supuesto coqueteo al aire con Manu Urcera durante su paso por su programa Almorzando con Juana.

La conductora fue abordada por la cámara de Puro Show y, lejos de esquivar el tema, fue contundente al desmentir cualquier tipo de interés romántico con el piloto, el esposo de Nicole Neumann: “Un disparate. No me sorprenden las boludeces porque realmente es una ridiculez, pero bueno, no sé, qué sé yo”, lanzó Juana, molesta por la repercusión que tuvieron algunas imágenes del programa.

Lejos de mostrarse afectada por los comentarios, Viale aseguró que está acostumbrada a convivir con rumores y especulaciones: “No me afecta en lo personal. Estoy muy acostumbrada a que hablen, que inventen, que digan, que crean, que fabulen”, remarcó.

Foto: Captura (eltrece)

Sin embargo, la nieta de Mirtha Legrand fue más allá y cuestionó la mirada detrás de este tipo de interpretaciones: “Me parece que ya en un momento hay que evolucionar, hay que madurar un poco. No pueden llevar todo y que todo tenga que tener una connotación de ese tipo. ¿Cómo podemos hacer nota y gastar tiempo de esto?”, disparó.

Además, explicó el origen del gesto que generó comentarios en redes y algunos medios: “Me parece realmente una estupidez humana. Fijémonos, porque le toqué el brazo a alguien... Me mostró una cicatriz que me llamó la atención, un pibe que hizo motocross toda la vida”, aclaró.

Juana Viale: “Me parece que ya en un momento hay que evolucionar, hay que madurar un poco. No pueden llevar todo y que todo tenga que tener una connotación de ese tipo“.

Ya cansada de seguir hablando del tema, cerró la entrevista con una frase tan tajante como contundente: “No tengo ni tiempo para desarrollar esto porque me parece carente de contenido. Chicos, les mando un beso, me tengo que ir a ocupar de las cosas que me importan, que son mis hijos. Un placer, adiós”.