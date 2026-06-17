Juana Viale no se guardó nada y reaccionó con visible enojo ante las versiones que hablaron de un supuesto coqueteo al aire con Manu Urcera durante su paso por su programa Almorzando con Juana.

La conductora fue abordada por la cámara de Puro Show y, lejos de esquivar el tema, fue contundente al desmentir cualquier tipo de interés romántico con el piloto, el esposo de Nicole Neumann: “Un disparate. No me sorprenden las boludeces porque realmente es una ridiculez, pero bueno, no sé, qué sé yo”, lanzó Juana, molesta por la repercusión que tuvieron algunas imágenes del programa.

Lejos de mostrarse afectada por los comentarios, Viale aseguró que está acostumbrada a convivir con rumores y especulaciones: “No me afecta en lo personal. Estoy muy acostumbrada a que hablen, que inventen, que digan, que crean, que fabulen”, remarcó.

Foto: Captura (eltrece)

Sin embargo, la nieta de Mirtha Legrand fue más allá y cuestionó la mirada detrás de este tipo de interpretaciones: “Me parece que ya en un momento hay que evolucionar, hay que madurar un poco. No pueden llevar todo y que todo tenga que tener una connotación de ese tipo. ¿Cómo podemos hacer nota y gastar tiempo de esto?”, disparó.

Además, explicó el origen del gesto que generó comentarios en redes y algunos medios: “Me parece realmente una estupidez humana. Fijémonos, porque le toqué el brazo a alguien... Me mostró una cicatriz que me llamó la atención, un pibe que hizo motocross toda la vida”, aclaró.

Ya cansada de seguir hablando del tema, cerró la entrevista con una frase tan tajante como contundente: “No tengo ni tiempo para desarrollar esto porque me parece carente de contenido. Chicos, les mando un beso, me tengo que ir a ocupar de las cosas que me importan, que son mis hijos. Un placer, adiós”.

Juana Viale: “Me parece que ya en un momento hay que evolucionar, hay que madurar un poco. No pueden llevar todo y que todo tenga que tener una connotación de ese tipo“.

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JUANA VIALE ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LOS RUMORES QUE LA VINCULAN A MAURICIO MACRI

Juana Viale salió al cruce (en enero de 2026) de los rumores que la involucraron en la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada.

A través de sus historias de Instagram, la actriz publicó un fuerte descargo y dejó en claro su postura frente a las versiones que circularon en los últimos días: “Lamento el daño que causan estas falsas noticias. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”, escribió Juana, visiblemente molesta por las especulaciones que la señalaron como parte del escándalo.

En su mensaje, la nieta de Mirtha Legrand fue directa: “Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama”. Así, apuntó contra quienes, según ella, buscan notoriedad a costa de la vida privada de los demás.

Foto: Instagram Juana Viale

Viale también cuestionó el accionar de algunos medios y periodistas: “Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente. Lo que no se puede negar, ni discutir es que es un camino corto. La mentira digo”.

La actriz fue más allá y expresó: “No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono, peor aún, les pagan para ‘des’ informar, lastimando y mintiendo”.

Para cerrar su descargo, Juana agradeció el apoyo de su círculo íntimo: “A los que amo, respeto y admiro. Gracias por acompañarme, por reírse y por iluminarme. Lamento el daño que causan estas falsas noticias. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan las moscas”.