Nico Occhiato quedó en el centro de una polémica inesperada que terminó salpicando nada menos que a Lionel Messi. Todo se desató luego de que Flor Peña difundiera al aire, desde la pantalla de Luzu TV, la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina.

La situación generó un fuerte revuelo y obligó al fundador del canal a tomar medidas urgentes. Entre ellas, decidió apartar a los productores responsables del ciclo que conducían Flor Peña y Marley, además de acelerar la salida de la actriz de la programación.

Pero eso no fue todo. Según revelaron este viernes en Intrusos, Occhiato y sus socios avanzaron con una determinación aún más estricta para evitar nuevos errores: a partir de ahora, la difusión de noticias de último momento quedará exclusivamente en manos del propio conductor.

La casa de Nico Occhiato en Miami. Captura: LAM / América TV

La lujosa mansión de Nico Occhiato en Miami

La casa de Nico Occhiato en Miami. Captura: LAM / América TV

La casa de Nico Occhiato en Miami. Captura: LAM / América TV

Mientras tanto, Nico debió gestionar toda la crisis a la distancia. El conductor se encuentra en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial de Fútbol 2026 y, según mostraron en LAM, alquiló una lujosa mansión en Miami con varias habitaciones y una amplia piscina para alojar al equipo durante la competencia.