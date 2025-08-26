Hugo Lescano, conocido por su trabajo como analista de comunicación no verbal, relató en el programa Mujeres Argentinas cómo descubrió que tenía ELA y cómo fue el inicio de su enfermedad: “La primera vez estaba en Washington, dando una conferencia en la OEA, y me daba cuenta yo, nadie más”.

“En diciembre se dio cuenta la gente que me acompañaba. Arranqué con los estudios y cuando fui al resultado del electromiograma, la doctora me miró con una cara que me lo dijo todo, aunque no pudiera hablar. Cuando salí le dije a mi esposa: esto es ELA, o algo bien power, para que la doctora ponga esa cara”, dijo Lescano, que en ese momento supo que se trataba de algo serio.

Lescano contó cómo atravesó las diferentes etapas emocionales tras recibir el diagnóstico: “Lo primero fue la negación: no puede ser. Después la bronca: ¿por qué a mí? Llegué a pensar en cinco tipos que tendría que haber tocado antes que a mí. Luego viene la negociación, el bajón. Yo soy muy estratégico: tuve horarios para llorar”.

Hugo Lescano habló de su enfermedad ELA (Foto: captura de eltrece).

“Llorar solo está muy bueno porque después te sentís fantástico. También es clave llorar con alguien que te quiera o con un profesional que pueda guiarte. Ahora mi desafío es transformar este dolor en motivación y acompañamiento para otros”, resaltó sobre la importancia de acompañarse.

QUÉ ES LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA)

Durante la entrevista, los especialistas explicaron que la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras, dificultando el habla, la deglución, la movilidad de brazos y piernas, y en casos extremos la respiración.

La patología, que afecta a 20 personas por millón en el mundo, se hizo más conocida a raíz del caso de Esteban Bullrich y de campañas de concientización como el Ice Bucket Challenge.

Aunque la ELA no tiene cura definitiva, el diagnóstico precoz y los tratamientos permiten ralentizar el avance. Lescano lo vive con realismo, pero también con esperanza y vocación de servicio.

