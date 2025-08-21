La China Suárez encendió las redes al compartir un video de Mauro Icardi en ropa interior, en lo que muchos interpretaron como una irónica respuesta a Wanda Nara tras la polémica publicidad de maní.

La publicación, realizada desde la cuenta @sangrejaponesa, muestra al futbolista posando en bóxer y provocó una ola de reacciones tanto en redes sociales como en televisión.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

En el programa Mujeres argentinas (de lunes a viernes de 9 a 10.30 por eltrece) , el video fue motivo de un encendido debate entre los panelistas. “Esto está recién salido del horno. Ahí se lo ve a Mauro Icardi en boxer, contradiciendo lo que dijo Wanda Nara”, señaló el periodista Gustavo Méndez al presentar las imágenes al aire.

La escena desató carcajadas en el estudio. “Lo blurearon porque se marca todo”, comentó entre risas Silvia Fernández Barrios.

Valentina Salezzi no ocultó su sorpresa y lanzó: “Lo que vi recién no puede ser cierto. Yo no descarto que ahí haya una media o alguna cosita”. Viviana Semienchuck, por su parte, se limitó a decir: “Me puse roja”.

LOS DESOPILANTES COMENTARIOS SOBRE LAS PARTES ÍNTIMAS DE MAURO ICARDI

Gustavo Méndez recordó entonces la recordada polémica del “maní”, surgida tras una supuesta filtración íntima de Icardi que Wanda Nara habría aprovechado para hacer una campaña publicitaria. “La China Suárez claramente está diciendo ‘acá no hay ningún maní, chicos’”, ironizó el panelista.

La controversia incluso incluyó un análisis médico: el doctor Guillermo Capuya fue invitado a opinar sobre el video y concluyó, de manera escueta, que “todo está normal”, lo que provocó abucheos y bromas por parte del panel.

Amalia Díaz Guiñazú fue más directa: “El video es una cosa irónica para decir ‘mirá, acá tenés el maní’. Ahí hay un paquete de maní entero”. Y Valentina redobló: “Chicas, tiene una media y un paquete de maní. No está en reposo”.