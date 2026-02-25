Robert Carradine, reconocido por interpretar a Sam McGuire en la serie Lizzie McGuire y por su trabajo en películas como Más allá de la gloria y La venganza de los nerds, murió a los 71 años. Ever Carradine, su hija, reveló que su padre había muerto por suicidio.

Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado difundido este lunes 23 de febrero por el medio Deadline, donde también revelaron que el actor atravesó un trastorno bipolar durante dos décadas.

Keith Carradine, hermano mayor del actor, explicó que la familia decidió hacer público el diagnóstico para visibilizar la enfermedad y honrar la lucha de Robert.

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 15 de mayo de 2013, el copresentador de "King of the Nerds", Robert Carradine, asiste al Upfront 2013 de TNT y TBS en el Hammerstein Ballroom en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo) Por: Evan Agostini/Invision/AP

SE SUPO DE QUÉ MURIÓ ROBERT CARRADINE A LOS 71 AÑOS

“Queremos que la gente lo sepa, y no hay nada de qué avergonzarse. Es una enfermedad que lo afectó profundamente y quiero celebrar su lucha y su hermosa alma. Tenía un don inmenso y lo extrañaremos cada día”, expresó.

En el comunicado oficial, los familiares destacaron la “valiente lucha de Bobby” y pidieron privacidad para atravesar el duelo: “En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz. Esperamos que su experiencia ayude a derribar el estigma de las enfermedades mentales”.

QUIÉN FUE ROBERT CARRADINE

Hijo de la actriz Sonia Henius y del actor John Carradine, Robert nació en Los Ángeles el 24 de marzo de 1954, en una familia profundamente ligada al mundo artístico.

Sus hermanos y hermanastros también siguieron carreras en la actuación y con su hermano David compartió varias producciones, entre ellas Malas calles de Martin Scorsese.

Su debut en el cine llegó en 1972 con Los Cowboys, junto a John Wayne. Luego sorprendió con su papel en El regreso, película ganadora del Oscar en 1979.

LOS GRANDES ÉXITOS DE ROBERT CARRADINE

En 1984 alcanzó una enorme popularidad al interpretar a Lewis Skolnick, el presidente de la fraternidad nerd, en La venganza de los nerds.

Ya en los 2000 volvió al público adolescente con su entrañable papel de Sam McGuire en Lizzie McGuire, además de su participación en The Lizzie McGuire Movie y un episodio de ER.

Además de su carrera actoral, Carradine tenía una gran pasión por el automovilismo: compitió en grandes premios y fue piloto Lotus junto a Paul Newman.

En 2013 ideó junto a Curtis Armstrong un reality emitido por TBS que elegía al “nerd más nerd de todos”, un formato que se convirtió en un éxito. Su última aparición frente a cámara fue en un videoclip del cantante Coby Brown hace cuatro años.

LA VIDA PERSONAL DE ROBERT CARRADINE

En su vida personal, Robert Carradine se casó dos veces y fue padre de tres hijos: Ever Carradine —también actriz—, Marika Reed e Ian Alexander.

Su familia, amigos y allegados lo despidieron con profundo cariño. Su sobrina, la actriz Martha Plimpton, lo recordó como su “tío favorito”.