El mundo del cine despidió este lunes a Robert Duvall, uno de los actores más influyentes de Estados Unidos, que falleció a los 95 años en su rancho de Virginia. A su lado, como en cada uno de los últimos treinta años, estuvo Luciana Pedraza, la argentina nacida en Salta que fue su compañera inseparable y con quien compartía hasta el mismo día de cumpleaños: el 5 de enero.

La historia de la pareja comenzó en 1996, en una esquina de Buenos Aires. Luciana Pedraza, que tenía 24 años y trabajaba como promotora de eventos, se acercó a invitar a un hombre a una actividad de tango. No sabía que ese desconocido era nada menos que Robert Duvall, que acababa de cumplir 65 y ya era una leyenda de Hollywood, ganador del Oscar por Gracias y favores (Tender mercies, 1983).

Robert Duvall y Luciana Pedraza (Foto: Reuter / Marcos Brindicci)

Ese encuentro fortuito fue el inicio de una relación que desafió cualquier cálculo. Cuarenta y un años de diferencia no impidieron que el flechazo se transformara en una historia de amor única. Ambos compartían el mismo cumpleaños, aunque separados por más de cuatro décadas.

Leé más:

Murió Robert Duvall a los 95 Años: figura de Hollywood y ganador del Oscar en 1994

LUCIANA PEDRAZA Y ROBERT DUVALL, DE SALTA A HOLLYWOOD

Luciana Pedraza nació en Salta y es la mayor de cinco hermanas. Creció en Jujuy, entre el Instituto Santa Bárbara y el Colegio Nacional. Sin terminar la secundaria, se mudó a Buenos Aires, donde completó sus estudios y se graduó en Economía en la Universidad de Buenos Aires.

Pedraza es nieta de la pionera de la aviación argentina Susana Ferrari Billinghurst y del reconocido piloto Andrés Pedraza. Su vida dio un giro inesperado cuando conoció a Duvall, con quien se casó en 2005 tras varios años de relación y viajes entre Argentina y Estados Unidos.

Robert Duvall y Luciana Pedraza (Foto: Reuter / Danny Moloshok)

Desde el inicio, Duvall y Pedraza formaron una de las parejas más sólidas del espectáculo internacional. La diferencia de edad se volvió apenas una anécdota en una vida compartida. En 2002, Luciana debutó en el cine con Assassination Tango, escrita, dirigida y protagonizada por Duvall. Dos años después, dirigió el documental Portrait of Billy Joe.

Leé más:

Marlon Brando, en voz de quienes lo apreciaron en vida

LA VIDA DE LUCIANA PEDRAZA AL LADO DE ROBERT DUVALL

Juntos, también se comprometieron con causas sociales. Fueron colaboradores activos de Pro Mujer, una organización que ayuda a mujeres de América Latina con microcréditos y capacitación, cuya sede funciona en la casa familiar de Salta.

La pareja repartió su vida entre el rancho de Duvall en Virginia Occidental y frecuentes viajes a la Argentina. El actor visitó Salta, Buenos Aires y el sur del país. En una entrevista, Duvall confesó: “No me gusta el mate. A Luciana tampoco”, pero sí compartían otros rituales porteños: “Siempre vamos a La Biela, que es mi lugar preferido en todo el mundo. Me lo imagino a Borges allí”.

Robert Duvall y Luciana Pedraza (Foto: Reuter / Danny Moloshok)

Duvall rodó dos películas en la Argentina: La peste y Assassination Tango. “Lo que más me gusta es ver bailar tango y contemplar la ciudad”, contó alguna vez. La pasión por los caballos también los unió, mezclando costumbres estadounidenses y argentinas en su día a día.

Leé más:

Michael Bublé y Luisana Lopilato, la pareja entre un argentino y una estrella internacional preferida por los usuarios de Ciudad.com

EL ADIÓS AL LEGENDARIO ROBERT DUVALL Y EL SENTIDO MENSAJE DE LUCIANA PEDRAZA

Tras la muerte de Duvall, Luciana Pedraza compartió un emotivo comunicado: “Para el mundo, fue un actor ganador del óscar, director y narrador. Para mí, fue simplemente todo”.

En otra frase, resumió la entrega de su esposo: “Para cada uno de sus muchos papeles, Bob entregó todo a sus personajes y a la verdad del espíritu humano que representaban. Al hacerlo, deja algo duradero e inolvidable para todos nosotros”.

Tres décadas juntos, un mismo día de cumpleaños y cuarenta y un años de diferencia. La historia de Robert Duvall y Luciana Pedraza desafió al tiempo y a los prejuicios, y quedará para siempre en el recuerdo como una de las historias de amor más singulares entre Hollywood y la Argentina.

Leé más:

Murió Juan Carlos Desanzo, legendario director del cine argentino: tenía 88 años

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.