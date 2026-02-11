El actor James David Van Der Beek, conocido en todo el mundo por su emblemático papel de Dawson Leery en la serie Dawson’s Creek, falleció este 11 de febrero de 2026 a los 48 años tras una prolongada lucha contra un cáncer colorrectal en etapa avanzada que le había sido diagnosticado en 2023.

La familia del intérprete confirmó el deceso a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram del actor, donde detallaron que Van Der Beek transitó sus últimos días “con serenidad, fe y coraje”, y pidieron respeto y privacidad en el proceso de duelo.

James Van Der Beek (Foto: REUTERS/Harrison McClary)

El cáncer colorrectal —que afecta al colon y al recto— fue detectado tras estudios médicos rutinarios y, aunque Van Der Beek compartió partes de su tratamiento con el público desde 2024, su condición se tornó progresivamente más grave.

En ese tiempo, el actor se convirtió en un promotor de la importancia de los controles de salud y las colonoscopias preventivas. En sus redes sociales, el actor fue despidiéndose progresivamente de sus seguidores con emotivos posteos.

Van Der Beek, nacido en Connecticut en 1977, saltó a la fama internacional con Dawson’s Creek, que se emitió entre 1998 y 2003, y posteriormente trabajó en cine y televisión en proyectos como Varsity Blues y CSI: Cyber.

James Van Der Beek (Foto: REUTERS/Mike Blake)

Sus seguidores, colegas y figuras públicas de la industria del entretenimiento expresaron sus condolencias y lamentaron la partida de un artista que marcó a varias generaciones con una carrera de más de dos décadas.

