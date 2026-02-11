James Van Der Beek, el actor que marcó a toda una generación con su papel de Dawson Leery en la icónica serie “Dawson’s Creek”, murió este miércoles a los 48 años. La noticia fue confirmada por sus familiares a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Él encaró sus últimos días con valentía, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y el carácter sagrado del tiempo. Esos días vendrán”, expresaron en el comunicado.

La familia de James Van Der Beek lo despidió en las redes (Foto: Instagram @vanderjames)

La familia también pidió respeto y privacidad: “Por ahora pedimos privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

En diciembre del año pasado, Van Der Beek tomó una decisión que conmovió a sus fanáticos: remató objetos personales y recuerdos de “Dawson’s Creek” para poder costear el tratamiento de quimioterapia contra el cáncer colorrectal en etapa 3 que le habían diagnosticado en 2023.

James Van Der Beek con su familia (Foto: Instagram @vanderjames)

“Estuve guardando estos tesoros durante años, esperando el momento adecuado para hacer algo con ellos, y con todos los giros inesperados que la vida me deparó últimamente, está claro que ese momento es ahora”, compartió el actor en sus redes sociales al anunciar la subasta.

James Van Der Beek con su esposa Kimberly (Foto: Instagram @vanderjames)

La venta se realizó de manera online a través del sitio Propstore y recaudó más de 47 mil dólares, suma que destinó íntegramente a su tratamiento médico. Entre los artículos subastados, el más valioso fue un collar que su personaje, Dawson Leery, le regaló a Joey Porter (interpretada por Katie Holmes) en la ficción, que alcanzó los 26.628 dólares.

