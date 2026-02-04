Este miércoles, el periodista Juan Etchegoyen informó una triste noticia para los fans de Juan Carlos Velázquez, el recordado “Mini” de Duro de Domar, que falleció a los 64 años de edad. En junio de 2024 había sido ingresado en terapia intensiva porque tenía las arterias tapadas.

Velázquez había nacido en Paraguay, y llegó hace 50 años a Argentina, donde sufrió bullying por su estatura, aunque lo superó a través de la fe, ya que desde los 24 se hizo fiel asistente a la Iglesia Pentecostal de Béccar.

Fue precisamente por esa época en la que una vecina lo llevó a un cásting televisivo que le cambió la vida ya que comenzó a ser convocado por varios ciclos de la pantalla chica, hasta que llegó su pico de fama con Duro de Domar, por entonces conducido por Roberto Pettinato.

En el ciclo que comenzó en América, pasó a eltrece y luego a El Nueve

