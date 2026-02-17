Este lunes 16 de febrero se conoció la muerte de Juan Carlos Desanzo, uno de los directores más destacados del cine y la televisión argentina, que tenía una extensa trayectoria marcada por el compromiso narrativo, la sensibilidad social y una mirada personal sobre la historia y los vínculos humanos.

A lo largo de varias décadas, Desanzo construyó una carrera sólida en la pantalla grande, donde dejó una huella profunda a través de películas que combinaron entretenimiento, reflexión y memoria colectiva. Su nombre quedó especialmente ligado al retrato de figuras y momentos clave de la historia nacional.

A lo largo de su carrera, Juan Carlos Desanzo firmó películas que quedaron grabadas en la memoria del público ya sea como director, guionista o director de fotografía. Entre sus trabajos como realizador más destacados se encuentran El desquite (1983), En Retirada (1984) y La Búsqueda (1985). En esta etapa, dirigidó el legendario comercial de Terrabusi con Cacho Fontana y Mr. T, en pleno éxito de la serie Brigada A (The A-Team).

En la década de 1990, Desanzo dirigió Al Filo de Ley (1992) con la efectiva dupla de Rodolfo Ranni y Gerardo Romano, que la rompían en TV con Zona de Riesgo, y ya en 1996 hizo la versión local de Eva Perón: la verdadera historia (1996), filmada como contraparte del musical Evita de Alan Parker. Ese film lanzó a la fama a Esther Goris y fue el primero en el que Víctor Laplace interpretó a Juan Domingo Perón.

En esa línea, Desanzo dirigió Hasta la victoria siempre (1997), una biopic sobre Ernesto “Che” Guevara en coproducción con España, sin dejar de lado el cine comercial como La Venganza, película con la que buscó repetir el éxito de La Furia (1997) con la misma pareja protagónica de Diego Torres y Laura Novoa.

Ya en la década del 2003, estrenó El Amor y el Espanto (2000), también conocida como Borges, en su laberinto, con guion de José Pablo Feinmann y el protagónico de Miguel Ángel Solá, Blanca Oteyza y Víctor Laplace.

Sus últimos films fueron la celebrada El Polaquito (2003), con Abel Ayala, Marina Glezer, Fernando Roa y Roly Serrano, y Verano Amargo (2009) con Federico Luppi encarnando a un hombre que quiere recuperar sus ahorros en el “corralito financiero” de 2001. En 2019, Desanzo intervino cono director de fotografía en Potuto… una historia sin tiempo.

Su capacidad para trabajar con actores, construir climas emocionales y narrar historias con profundidad lo transformó en un referente para varias generaciones. Colegas, artistas y trabajadores del medio lo despidieron con mensajes de afecto y reconocimiento, destacando no solo su talento profesional, sino también su compromiso, su generosidad y su pasión por el oficio. Para muchos, fue un formador silencioso, un director exigente y, al mismo tiempo, cercano.

