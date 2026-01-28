Netflix sorprendió este miércoles al anunciar una nueva película argentina dirigida por Santiago Mitre, con Verónica Llinás y Peter Lanzani como protagonistas.

El film, que comenzará a rodarse en marzo en distintas locaciones de la Ciudad y el Gran Buenos Aires, promete ser uno de los estrenos más esperados del año.

La historia, escrita por Mitre junto a Mariano Llinás, se mete de lleno en los años más oscuros de la Argentina. El eje es la infiltración de un oficial de alto rango en los pequeños grupos que, de manera pacífica, empezaban a organizarse para reclamar por sus familiares detenidos. Sin saberlo, esos grupos estaban dando origen a una forma inédita de resistencia civil en pleno corazón de la dictadura.

Santiago Mitre. Foto: prensa Netflix

Un thriller basado en hechos reales y con un elenco de lujo

Después de la nominación al Oscar por “Argentina, 1985”, Mitre vuelve a apostar fuerte. “Esta película reconstruye un momento real, concreto, y lo hace desde adentro, siguiendo a personas comunes en una situación límite. No intenta abarcar toda una época, sino observar cómo se infiltra la violencia en la vida cotidiana. Una historia que revela la traición más íntima y la resistencia más poderosa. Un thriller basado en hechos reales, donde lo más inquietante es que nada parece extraordinario hasta que ya es tarde”, explicó el director.

Peter Lanzani, que ya brilló en “Argentina, 1985”, se animó a uno de los personajes más oscuros de su carrera.

“Aceptar este personaje es aceptar una incomodidad desde el primer día. Es un rol que exige entender mecanismos reales de manipulación y traición, no caricaturas. La responsabilidad está en no suavizarlo ni exagerarlo, sino hacerlo creíble. Prepararlo implica trabajar sobre la confianza y desconfianza que genera alguien como él. Y asumir que contar esta historia también tiene un peso ético”, sostuvo el actor.

Por su parte, Verónica Llinás se mete en la piel de una madre que busca a su hijo en medio del horror.

“Protagonizar esta película es una responsabilidad enorme y, al mismo tiempo, un privilegio. Me acerco al personaje desde su humanidad, no desde lo que representa. Me interesa su lucidez, su determinación y la forma en que transforma el dolor en acción. Es una historia que habla de coraje colectivo, pero también de decisiones personales muy concretas. Me acerco a este proyecto con respeto y compromiso”, expresó la actriz.

El equipo detrás de la película y la apuesta de Netflix

La producción está a cargo de La Unión de los Ríos (Argentina) y Maneki Films (Francia), con Agustina Llambi Campbell, Santiago Mitre y Didar Domehri como productores.

“Para el equipo de la productora, hacer esta película es un enorme privilegio, por la importancia de su historia - nuestra historia - hecha pura pulsión cinematográfica en el maravilloso guion que escribieron Santiago Mitre y Mariano Llinás, y por cómo reverbera en la actualidad; por la posibilidad de trabajar junto a un elenco y equipo de viejos y nuevos cómplices, con un talento y entrega sin igual; por acompañar la visión y liderazgo de Santiago en un nuevo capítulo de su indispensable camino como cineasta y por la generosa e incondicional confianza de Netflix. En el momento crítico que atraviesa nuestro cine, asumimos el privilegio con responsabilidad, gratitud y la alegría irrenunciable de hacer cine”, remarcó Llambi Campbell.

El equipo técnico incluye nombres de peso: Micaela Saiegh en arte, Javier Juliá en fotografía, Mariana Mitre y Katia Szechtman en casting, Mónica Toschi en vestuario, Alberto Moccia en maquillaje y peinado, Andrés Pepe Estrada en montaje y Santiago Fumagalli en sonido.

Quién es quién: Mitre, Llinás, Lanzani y las productoras

Santiago Mitre nació en Buenos Aires en 1980 y es el director detrás de títulos como “El Estudiante”, “La Patota”, “La Cordillera” y “Pequeña Flor”. Su película “Argentina, 1985” fue un fenómeno internacional: ganó el Globo de Oro, los premios Goya y Platino, y fue nominada al BAFTA y al Oscar.

La Unión de los Ríos es una productora argentina con base en Buenos Aires, responsable de películas como “El Estudiante”, “La Patota”, “La Cordillera”, “Pequeña Flor” y “Argentina, 1985”, además de “Los Salvajes”, “Muere, Monstruo, Muere”, “Blondi”, “Vieja Loca” y “27 Noches”.

Maneki Films, con sede en París, produjo títulos como “Elefante Blanco”, “Regreso a Ítaca”, “Bajo las higueras”, “Godland” y varias películas de Mitre.

Netflix sigue apostando fuerte por el cine argentino y suma una nueva producción a su catálogo, con la promesa de un thriller político que va a dar que hablar.