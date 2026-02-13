Dentro del catálogo argentino de Netflix, Marea alta se consolidó como una de las propuestas más comentadas del momento. Con una duración de 106 minutos, la película dirigida por Verónica Chen apuesta por un clima inquietante y una historia que avanza de manera gradual, apoyada casi por completo en el trabajo de Gloria Carrá, en un rol intenso y cargado de matices.

// De la China Suárez y Verónica Llinás a Julieta Ortega: quién es quién en la segunda temporada de En el barro

La película se desarrolla entre el drama psicológico y el suspenso, con una narración que incomoda y genera tensión constantemente. Desde su llegada a la plataforma, despertó interés tanto por su temática como por la actuación central de Carrá, que sostiene el relato con una presencia fuerte y contenida.

Con una puesta sobria y una atmósfera cada vez más opresiva, Marea alta se suma a la lista de producciones locales que encontraron una nueva vida en el streaming, captando la atención de un público que busca historias distintas dentro del cine argentino reciente.

De qué trata Marea alta

La historia sigue a Laura (Gloria Carrá), una mujer casada, de vida acomodada y sin preocupaciones económicas, que viaja a su casa de playa para supervisar una obra en construcción. Allí conoce a Weisman (Jorge Sesán), el contratista a cargo de las remodelaciones, un hombre carismático que rápidamente despierta en ella una atracción difícil de ignorar.

Gloria Carrá y Jorge Sesán en una escena de Marea Alta (Netflix). Por: Netflix

Ese vínculo, que comienza como una distracción, cruza un límite cuando ambos inician una relación. A partir de ese momento, Laura queda atrapada entre la culpa y una sensación de libertad que no había experimentado antes. Sin embargo, la situación da un giro cuando Weisman desaparece de manera repentina.

Tras su ausencia, el resto de los trabajadores comienza a rodearla y a invadir su espacio, generando un clima de hostigamiento constante. Laura se siente cada vez más vulnerable y decide encerrarse dentro de su propia casa, transformando su habitación en una especie de refugio frente a un entorno que percibe como amenazante.

Un descenso psicológico marcado por la tensión

A medida que el acoso se intensifica, la película profundiza en el aislamiento de la protagonista y en la transformación de su conducta. El miedo, la paranoia y la desconfianza se apoderan de la rutina diaria, mientras la casa deja de ser un espacio de descanso para convertirse en un escenario de encierro.

Lejos de mantenerse en una posición pasiva, Laura comienza a reaccionar frente a las agresiones y decide enfrentar a quienes la rodean. Ese cambio marca el tramo final del relato, donde la tensión acumulada encuentra una salida abrupta y perturbadora.

La película elige no dar respuestas cerradas ni explicaciones explícitas, y se apoya en la ambigüedad para construir un suspenso que se sostiene hasta el final.

// La joya oculta de Netflix que hay que ver sí o sí y dura apenas 83 minutos

Marea alta se inscribe dentro de un grupo de películas de Netflix que explora conflictos íntimos y tensiones sociales, como Crímenes de familia (2020), el thriller protagonizado por Cecilia Roth y dirigido por Sebastían Schindel y La mujer de la fila (2025), el drama carcelario protagonizado por Natalia Oreiro y dirigido por Benjamin Ávila.

Trailer de Marea alta, el thriller de Netflix protagonizado por Gloria Carrá.

Reparto de Marea alta