Con una duración menor a dos horas y una historia que combina comedia, conflicto y polémica, Corazón loco volvió a posicionarse entre lo más visto de Netflix. La película es protagonizada por Adrián Suar y Soledad Villamil y dirigida por Marcos Carnevale.

En Corazón roto también participa Darío Barassi.

De qué trata Corazón loco

Corazón loco cuenta la historia de Fernando Ferro, un prestigioso traumatólogo interpretado por Adrián Suar que lleva una vida aparentemente ordenada y exitosa. Padre de familia y con un buen pasar económico, su rutina esconde un secreto que lo obliga a vivir al límite todos los días.

Corazón loco sigue a Fernando, un padre que tiene dos familias distintas.

Fernando mantiene dos relaciones paralelas y dos familias completamente separadas. De lunes a jueves vive en Buenos Aires junto a Paula, personaje interpretado por Gabriela Toscano. Los fines de semana, en cambio, se traslada a Mar del Plata para compartir su vida con Vera, encarnada por Soledad Villamil.

El protagonista no se percibe a sí mismo como un infiel ni como un mujeriego, sino como un hombre convencido de amar a dos mujeres por igual. Ese autoengaño sostiene una rutina tan agotadora como frágil, que inevitablemente comienza a resquebrajarse.

El tráiler oficial de Corazón Loco, con Adrián Suar y Soledad Villamil.

Cuando la verdad sale a la luz, la historia gira y el foco se desplaza hacia las consecuencias de esa doble vida. Lejos de victimizar al personaje, la película pone el acento en las decisiones tomadas y en el impacto que estas generan en quienes lo rodean.

