En el amplio catálogo de Netflix, pocas películas argentinas lograron instalarse con tanta fuerza como Corazón delator, la película protagonizada por Benjamín Vicuña y Julieta Díaz, que se convirtió en uno de los títulos más comentados por los suscriptores.

Dirigida y escrita por Marcos Carnevale, responsable de varios éxitos del cine argentino como Elsa y Fred y Corazón de León, la película se apoya en situaciones humanas reconocibles y emociones universales. El realizador argentino vuelve a demostrar su habilidad para contar historias sensibles en la que se destacan sus personajes.

Desde su llegada a Netflix, el film logró un rápido boca en boca y se posicionó entre lo más visto en distintos países de la región gracias a la química entre sus protagonistas y la capacidad de la historia para generar empatía y reflexión en poco más de una hora.

Benjamín Vicuña es un empresario de la construcción que recibe un trasplante de corazón.

Corazón delator forma parte de un extenso catálogo de exitosos títulos dirigidos por Marcos Carnevale que se encuentran en Netflix, como Inseparables, Corazón loco y Granizo.

De qué trata Corazón delator

Corazón delator sigue la historia de Juan Manuel, un empresario exitoso interpretado por Benjamín Vicuña, cuya vida cambia por completo tras recibir un trasplante de corazón. El órgano pertenecía a Pedro, un hombre humilde cuya muerte dejó una herida profunda en su entorno más cercano.

Impulsado por una mezcla de curiosidad, culpa y necesidad de sentido, Juan Manuel decide investigar el origen de su donante. Ese camino lo conduce hasta Valeria, la viuda de Pedro, encarnada por Julieta Díaz. A partir de ese encuentro, se establece un vínculo tan inesperado como complejo.

Mientras Juan Manuel se involucra emocionalmente con Valeria y se acerca al barrio donde vivía Pedro, el protagonista oculta un secreto que amenaza con desmoronar la relación.

En Corazón delator, Julieta Díaz interpreta a Valeria, una madre que queda viuda.

Uno de los grandes aciertos de Corazón delator es su duración. En apenas 89 minutos, la película logra desarrollar a sus personajes, plantear conflictos y construir una historia emocionalmente sólida y clásica, que a pesar de lo previsible, no pierde el encanto.

El significado detrás del título Corazón delator

El título de la película remite de forma directa al célebre cuento homónimo de Edgar Allan Poe, publicado en 1843 y considerado uno de los textos más icónicos de su obra. En ese clásica historia de suspenso, un hombre que comete un asesinato comienza a ser atormentado por el latido del corazón de su víctima.

La idea de un corazón que “habla” y expone una verdad oculta atraviesa tanto el cuento original como el conflicto central de la película.

La referencia también dialoga con la cultura popular argentina a través de la canción “Corazón delator” de Soda Stereo, incluida en el disco Doble vida de 1988. El tema forma parte del film y refuerza el clima emocional y simbólico de la historia.

Reparto completo de Corazón delator