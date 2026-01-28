Julen Katzy se convirtió en una de las revelaciones de la ficción española gracias a su papel protagónico en Valle Salvaje, la serie de época que llegó a Netflix en 2025 y lo catapultó a la popularidad internacional.

Con apenas 21 años, el actor interpretó a Leonardo de Guzmán, un personaje central en una historia atravesada por conflictos familiares, romance y tensiones sociales.

Sin embargo, el actor Julen Katzy tomó una decisión inesperada: viajar a la Argentina y trabajar durante el verano como carpero en un balneario y mozo en una pizzería de San Clemente del Tuyú.

Tras finalizar las grabaciones de la última temporada de la serie, Katzy sintió la necesidad de un cambio radical. Según contó en una entrevista con América TV Noticias, su impulso no tuvo demasiada planificación: de un día para otro decidió hacer las valijas y cruzar el océano en busca de una experiencia distinta.

La historia de Julen Katzy: brilla en la serie Valle Salvaje y trabaja como carpero y mozo en San Clemente | Créditos: Instagram @CheNetflix

JULEN KATZY: BRILLA EN NETFLIX Y TRABAJA EN SAN CLEMENTE

El trabajo en la costa atlántica llegó gracias a un contacto casual. Un amigo suyo, sobrino del dueño de un balneario local, le ofreció alojamiento y comida a cambio de colaboración en el lugar.

Así, cada mañana Julen se encarga de armar y desarmar carpas frente al mar, mientras que por las noches se pone la camisa de mozo para atender mesas en una pizzería del centro. Una rutina completamente opuesta a la de un actor de serie internacional, pero que él describe como enriquecedora.

La historia de Julen Katzy: brilla en la serie Valle Salvaje y trabaja como carpero y mozo en San Clemente | Créditos: Captura TikTok

Lejos de hacerlo por necesidad económica, Katzy explicó que su elección tiene que ver con priorizar experiencias de vida por sobre el confort. En sus palabras, prefiere acumular vivencias antes que dinero, y sentir que aprende algo nuevo en cada etapa.

En San Clemente del Tuyú no pasa desapercibido. Muchos turistas y vecinos lo reconocen por la serie y se acercan a saludarlo, sacarse fotos o comentarle cuánto les gustó su personaje.

Lejos de incomodarse, Julen disfruta del intercambio y destaca la calidez de la gente. Esa cercanía, según cuenta, es una de las cosas que más lo impactó de la Argentina.