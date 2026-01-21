Hay series que logran un éxito tan impactante a nivel mundial, que consiguen catapultar la carrera de muchas figuras que a priori parecían estancadas. Es justamente lo que sucedió a partir de Breaking Bad, en este caso con Giancarlo Esposito.

Es que el recordado Gus Fring en la fabulosa ficción protagoniza en esta oportunidad el drama criminal Parish, con 6 capítulos que están disponibles en Netflix.

Con dirección de varios realizadores como Laura Belsey y Sunu Gonera, es una adaptación de la serie británica The Driver, con Danny Brocklehurst como co-creador y productor ejecutivo junto a otros, mientras que Ryan Maldonado y Eduardo Javier Canto son los showrunners.

De qué trata la serie Parish

La serie sigue la vida de Gracián “Gray” Parish, un experimentado conductor especializado en fugas que decide retirarse del mundo criminal para llevar una vida tranquila con su familia.

Pero la historia toma un giro trágico cuando su hijo es asesinado por una pandilla, lo que provoca un quiebre en su vida, y se ve obligado a regresar al mal camino. Así inicia una ruta de venganza que lo devuelve a la violencia, las persecuciones y las viejas alianzas

Pese a lo que se especulaba, Parish no tendrá temporada 2.

El thriller se enfoca permanentemente en el conflicto moral: la lucha entre quien fue, quien quiere ser y quien está obligado a volver a ser.

Críticos y público en veredas opuestas

En Rotten Tomatoes, el contraste de las opiniones resulta llamativo: mientras los críticos le otorgaron un 33%, los espectadores marcaron un 76%, una brecha que pocas producciones televisivas experimentaron.

Y a medida que avanzaban los episodios, la distancia entre ambas valoraciones se volvió un tema recurrente en foros y redes sociales.

Como era de esperar, este contraste generó un mayor interés en la serie, y justamente muchos usuarios decidieron comprobar si realmente merecía el rechazo crítico o si el público tenía razón. Lo que hizo que generara todavía mucho más ruido del esperado.

Parish, del éxito a la cancelación

Pese a lo que el público especulaba, AMC comunicó que la serie no tendrá temporada 2.

La noticia llegó apenas unos meses después del final de su primera temporada, emitido en mayo de 2024. Y por supuesto descolocó a más de uno dado que los números le venían sonriendo.

La serie es una adaptación de la serie del Reino Unido titulada ‘The Driver’.

El recuerdo del mal momento de Esposito antes de Breaking Bad

Esposito contó que atravesó una etapa de precariedad económica antes de convertirse en Gus Fring de Breaking Bad.

Durante los 2000, sumaba solo pequeños papeles. Su hogar, su mujer y cuatro hijos, dependía de ingresos irregulares. La presión lo desbordaba constantemente.

Fue cuando comenzó a revisar un seguro de vida, y algunas opciones que ofrecía con la idea de proteger a los suyos. Tras revisar la póliza averiguó que el seguro no cubría el suicidio, por lo que empezó a plantear planes más oscuros.

“Si alguien me quitaba del medio, mi familia cobraría la póliza”, recordó que pensó sobre la idea que lo atormentaba.

Claro está que, como bien dice el ahora reconocido actor, “la luz al final del túnel fue Breaking Bad”. Ese papel revirtió su carrera.