Dentro del catálogo de Netflix aparecen, cada tanto, películas breves que sorprenden por su ritmo y su capacidad para enganchar rápido. Ese es el caso de Las hermanas fantásticas, una comedia argentina de apenas 83 minutos que combina enredos, humor y vínculos familiares inesperados, ideal para una elección liviana y efectiva.

Estrenada en 2024, la película se metió rápidamente entre las más vistas de la plataforma. Parte de su atractivo está en la química entre Sofía Morandi y Leticia Siciliani, que sostienen el relato con actuaciones descontracturadas y un timing preciso para la comedia.

Dirigida por Fabiana Tiscornia, la película apuesta por una puesta sencilla y un relato centrado en los personajes. Sin moralejas explícitas, juega con temas como el dinero y la familia desde un registro liviano.

El film apuesta por un tono ágil, con situaciones absurdas y diálogos filosos, sin estirarse más de lo necesario. Su corta duración juega a favor y mantiene un ritmo constante hasta el final.

De qué trata Las hermanas fantásticas

La historia gira en torno a Jesi y Ángela, dos mujeres que descubren de manera abrupta que son hermanas. La muerte de su padre biológico, con quien ninguna tenía vínculo, las obliga a encontrarse por primera vez.

Leticia Siciliani y Sofía Morandi en la comedia de Netflix.

La herencia consiste en un lujoso departamento en Puerto Madero, aunque todo indica que podría ser rematado por la Justicia debido a los problemas legales del fallecido. Lejos de cualquier acercamiento emocional, el vínculo entre ambas arranca marcado por la desconfianza.

Durante una visita al departamento, las hermanas descubren una fortuna oculta detrás de una pared falsa. Millones de euros aparecen de golpe y abren un dilema tan tentador como peligroso.

Enredos, dinero y desconfianza

A partir de ese hallazgo, la película se sumerge en una cadena de situaciones cada vez más disparatadas. La posibilidad de que el dinero provenga de negocios ilegales y la presencia de personajes sospechosos disparan la paranoia.

Mientras Jesi atraviesa dificultades económicas y familiares, Ángela tampoco se siente cómoda con la vida que lleva. Sin subrayar conflictos, la historia deja ver esas tensiones como parte del motor del relato.

Las hermanas fantásticas - Clip oficial de Netflix

El guion prioriza el humor de situación y el contraste entre las protagonistas, construyendo una relación fraternal forzada que evoluciona a lo largo de la trama.

Otras producciones argentinas para descubrir en Netflix

Además de Las hermanas fantásticas, Netflix reúne varias películas nacionales que apuestan por el humor y los vínculos familiares como eje central. Entre ellas se encuentra Mamá se fue de viaje, una comedia con Diego Peretti y Carla Peterson que muestra el caos cotidiano cuando un padre debe hacerse cargo del hogar tras la ausencia inesperada de la madre.

También figura Hoy se arregla el mundo, protagonizada por Leonardo Sbaraglia, que combina emoción y humor a partir del viaje de un padre y su hijo tras una revelación que cambia sus vidas.

En un tono más desbordado, Corazón loco, con Adrián Suar y Soledad Villamil, propone una historia de enredos basada en una doble vida familiar, con situaciones extremas y ritmo ágil que la volvieron una de las más vistas en la plataforma.

Reparto de Las hermanas fantásticas