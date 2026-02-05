Bridgerton regresa a Netflix con una cuarta temporada que ya genera enorme expectativa entre los fanáticos de las series de época. La ficción producida por Shonda Rhimes, al igual que la temporada anterior, también se dividirá en dos partes, una estrategia que busca mantener el interés del público durante más tiempo.

Desde su debut en diciembre de 2020, la serie se convirtió en uno de los mayores fenómenos globales de Netflix. Basada en las novelas de Julia Quinn, Bridgerton logró combinar romance, intriga y drama social con una estética moderna que revitalizó el género histórico.

Según adelantó Netflix, esta nueva etapa apostará por una trama más introspectiva, con conflictos personales y emocionales que prometen profundizar en uno de los personajes más enigmáticos de la familia protagonista.

De qué trata la temporada 4 de Bridgerton

La cuarta temporada de Bridgerton está centrada en Benedict Bridgerton (Luke Thompson), el segundo de los hermanos varones y uno de los personajes que mayor evolución mostró en las entregas anteriores.

Luke Thompson como Benedict Bridgerton, personaje central de la cuarta temporada.

Artista, bohemio y algo desencajado dentro de las rígidas normas sociales, Benedict se convirtió en una figura clave para explorar los límites del deber y el deseo personal.

La expectativa por esta temporada es alta: la historia se basa en la tercera novela de Julia Quinn, An Offer from a Gentleman. A diferencia de entregas previas, la trama se corre de los salones clásicos para centrarse en un baile de máscaras, donde Benedict queda cautivado por una misteriosa “Dama de Plata”, encuentro que marcará el inicio de su conflicto central.

Este encuentro no solo marca un punto de inflexión en la vida de un personaje que hasta ahora evitaba los compromisos, sino que da lugar a una de las historias románticas más profundas, conflictivas y emocionalmente intensas de toda la saga.

Cuándo se estrena la cuarta temporada de Bridgerton

De este modo, la estrategia de estreno escalonado volverá a repetirse: la primera parte de la cuarta temporada desembarcará en Netflix el 29 de enero de 2026, mientras que la segunda tanda de episodios llegará casi un mes después, el 26 de febrero de 2026, extendiendo la conversación y la expectativa entre los seguidores de la serie.

Netflix anunció la fecha de estreno de la cuarta temporada de Los Bridgerton.

La historia volverá a situarse en la alta sociedad londinense durante el período de la Regencia, donde los bailes, los títulos nobiliarios y los matrimonios estratégicos definen el futuro de las familias. En ese contexto, Benedict deberá enfrentar las presiones familiares y sociales mientras intenta definir su propia identidad y su lugar dentro del mundo aristocrático.

Como es habitual en la serie, la trama romántica se combinará constantemente con secretos, tensiones sociales y la siempre presente mirada crítica sobre las apariencias.

