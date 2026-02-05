La propuesta es tan atrayente como adictiva. Estados Unidos, hombres de la alta sociedad casados con mujeres bellas, pero cuyos matrimonios ocultan oscuros secretos. Y por supuesto, sexo. Así, esta serie de Netflix se convirtió en tendencia de la plataforma.

Se trata de The Hunting Wives (Las esposas cazadoras) un thriller no apto para menores de edad que cuenta con 8 capítulos de no más de 50 minutos cada uno, con elementos de drama, misterio, suspenso y contenido LGBTQ+.

De qué trata Las esposas cazadoras

La historia sigue la vida de Sophie O’Neil, una mujer que busca escapar de su aburrida rutina y cae bajo el hechizo de Margo Banks, la líder de un grupo de mujeres ricas y poderosas que comparten el pasatiempo de tirar con arco… además de secretos prohibidos.

La trama gana intensidad cuando la obsesión de Sophie por encajar en este círculo de élite la arrastra a un laberinto de traición, deseo y excesos.

Un matrimonio poderoso de Texas que oculta secretos íntimos.

Pero en medio de la historia, aparece el cuerpo sin vida de una joven en el lugar donde las mujeres ejercían su pasatiempo, lo que que genera un giro en el relato.

Repleta de dilemas morales no tan ocultos como sus personajes quisieran, la serie explora el peligroso abismo entre la apariencia perfecta y la oscuridad del alma humana.

De este modo, Sophie deberá decidir qué precio está dispuesta a pagar por pertenecer a este club de “esposas cazadoras”, mientras la sospecha de un asesinato recae sobre quienes ella más admira, transformando su sueño de libertad en una pesadilla mortal.

Quiénes actúan

Brittany Snow, conocida por sus papeles en American Dreams, la trilogía Pitch Perfect y Hairspray, interpreta a Sophie; mientras que la actriz sueca Malin Åkerman, cuyos créditos incluyen Watchmen y Billions, se pone en la piel de la carismática Margo.

El tráiler oficial de The Hunting Wives, por Netflix.

A ellas se suman Dermot Mulroney, como Jed Banks casado con Margo; Chrissy Metz, como la madre soltera y cristiana devota Starr; Katie Lowes, quien trabajó en Scandal e Inventing Anna, es Jill, la esposa del reverendo de una megaiglesia en Texas; y Jaime Ray Newman, a quien se vio en The Time Traveler’s Wife, Little Fires Everywhere, Dopesick y The Magicians, actúa como Callie, pieza clave en el círculo íntimo de las esposas.

Completan el reparto Joyce Glenn, como Monae; Evan Jonigkeit, como Graham; Chrissy Metz, como Starr; Evan Jonigkeit, como Graham O’Neil; George Ferrier, como Brad; y Branton Box, como Sheriff Jonny, entre otras figuras.

Las esposas cazadoras es un thriller erótico de Netflix.

Sexo y erotismo

Un aspecto a la hora de sentarse (o acostarse) a ver The Hunting Wives es que tiene muchísimo sexo. Es por ellos que no sería la mejor elección para el público pacato.

Hay amantes adolescentes, personas casadas con sus cónyuges, personas que mantienen intimidad con otras personas casadas que no son sus cónyuges; personas relacionadas con personas solteras, personas casadas que tienen sexo con los hijos adolescentes de sus mejores amigos, por dar algunos ejemplos.

Detrás de cámaras

La serie The Hunting Wives está basada en la novela homónima de May Cobb, y fue creada por Rebecca Perry Cutter.

El éxito de Netflix suma una calificación de 6,8 sobre 10 en la plataforma IMDB y 78% de críticas positivas en Rotten Tomatoes.