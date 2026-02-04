El cine argentino pisa fuerte en el streaming, y cada vez más personas deciden hurgar entre las propuestas, en busca de una producción que esté fuera del radar.

Y en este caso, HBO Max cuenta con Ecos de un crimen, un largometraje de 85 minutos protagonizado por Diego Peretti, un actor sumamente versátil que se anima (y con éxito) a diferentes géneros.

El cineasta Cristian Bernard es el responsable de la dirección de este thriller psicológico escrito por Gabriel Korenfeld que tuvo un debut taquillero allá por enero de 2022, después de la pandemia.

De qué trata

La sinopsis oficial dice: “De vacaciones en una casona aislada del mundo, un exitoso escritor de novelas de suspenso y su familia viven una noche de pesadilla después de que una mujer que está huyendo de su marido asesino toca a su puerta”.

Julián Lemar, un autor de best-sellers, está completamente agobiado por lanzar una obra que supere su último éxito literario y decide un viaje en familia a un bosque lejano para lograr la inspiración necesaria.

Ecos de un crimen es un atrapante thriller, poco frecuente en el cine argentino.

Durante su primera noche en el lugar, una tormenta provoca un corte la luz, y aparece una mujer desconocida llamada Ana, quien le pide ayuda y asegura estar siendo perseguida por su esposo. Cuenta que él mato a su hijo y ahora va por ella.

El tráiler de Ecos de un crimen, por HBO Max.

Así, el novelista y su familia ponen en peligro sus propias vidas cuando deciden darle una mano. Y entre amenazas y engaños, el escritor se cuestiona si todo lo sucedido es realmente cierto.

Quiénes actúan en Ecos de un crimen

Además de Diego Peretti en el papel protagónico del escritor Julián Lerman, la cinta cuenta con las actuaciones de Julieta Cardinali, como su esposa Valeria Baccarat; Carla Quevedo como Ana (la mujer misteriosa que pide ayuda); Diego Cremonesi justamente como Diego, el esposo de Ana; y Carola Reyna en el papel de Mercedes, entre otros.

Qué dijeron los protagonistas

Diego Peretti destacó que fue “muy satisfactorio” recibir el guion, porque era un género que no se suele hacer en Argentina, y además que estaba “tan bien escrito”. Y mencionó sobre “el armado de las piezas expresivas del personaje para que entretengan desde dentro de la historia”.

Por su parte, Julieta Cardinali destacó su gusto por el thriller psicológico. “Trabajar con los silencios es muy interesante, porque forman parte del género”.

Peretti y Cardinali es la dupla protagónica de la historia.

Por qué verla

Ecos de un crimen está lleno de planteos inquietantes (cuando creemos haber aceptado una versión de los hechos, la escena siguiente nos ofrece otra completamente distinta), locaciones imponentes y ciertos planos que -analizados de forma independiente- son muy virtuosos.

Otras películas de suspenso con Peretti

La ira de Dios (Netflix / HBO Max). Un thriller psicológico de 2022 muy comentado, donde Peretti interpreta a un escritor que parece estar involucrado en una serie de muertes inexplicables. Es un éxito en la plataforma y genera mucha conversación.

Puntos suspensivos (Prime Video). Un thriller español de 2024 que llegó al streaming, con una trama de intriga literaria y traición, protagonizado por Peretti y José Coronado. Está dirigida por David Marqués, quien la coescribió junto a Rafael Calatayud Cano.