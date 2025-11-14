Dentro del catálogo de producciones que ofrece Amazon Prime Video, aparecen numerosas películas argentinas que quizá no figuran en el radar del público, pero que sin lugar a dudas pueden resultar una grata sorpresa tanto por su propuesta como por sus destacadas actuaciones.

En este caso la referencia es a Doble discurso, una comedia romántica y sátira al mundo de la política que cuenta con los protagónicos de Diego Peretti junto a Julieta Cardinali y Rafael Ferro.

// Netflix: Diego Peretti se luce en esta exitosa comedia romántica sin fecha de vencimiento

Con guion y dirección de Hernán Guerschuny, responsable de Recreo (2018), Una noche de amor (2016) y El crítico (2013), el filme refleja a los largo de 113 minutos cómo las luchas mediáticas se entrelazan con la posibilidad de revivir un romance o bien comenzar uno nuevo.

De qué trata Doble discurso

El Griego (Peretti) es un consultor y coach de políticos retirado que decide volver al ruedo ante las presiones económicas que lo aquejan. Separado y algo deprimido, se siente vacío y ni siquiera la relación con su pequeño hijo parece interesarle demasiado.

Pero la inesperada muerte del presidente de la Nación, interpretado por Luis Margani, acelera el adelantamiento de las elecciones y ahí es cuando aparece Ricardo Prat (Ferro), un exdeportista de élite lleno de fans pero poco ducho para las batallas que demanda la política en un partido conservador.

La crítica señaló que Doble discurso es una cinta inteligente y entretenida, que maneja bien "la rosca política".

Su principal contrincante pertenece al Frente Progresista Unido, aunque en la carrera por destruirlo compite la periodista de investigación Camila Hewell (Cardinali), dispuesta a demostrar la íntima ligazón de Prat con la corrupción.

Quiénes actúan

Además de los ya mencionados Peretti, Cardinali y Ferro, aparecen en pantalla otras figuras de la escena nacional.

El tráiler oficial de Dobel Discurso, en Amazon Prime Video.

Por caso Jorge Suárez, Víctor Laplace, Verónica Hassan, Franco Rizzaro, Alejandro Gigena, Mónica Raiola, Daniel Di Cocco, Germán Baudino, Luis Margani, Ignacio Iriarte, y Daniel Kovac y Natalia Tesone.

Puntos a favor y en contra, según la crítica

Entre los puntos positivos que señalan los críticos sobre Doble Discurso, es que la describen como una película inteligente y entretenida, elogiando su sátira política y el manejo de un tema complejo como la “rosca política”. Se resalta la actuación de Diego Peretti y la presencia del elenco estelar.

Peretti (El Griego) y Cardinali (Camila) en una escena de Doble Discurso.

A la hora de lo negativo, las principales críticas señalan que la película tiene problemas de tono y que la mezcla de política y romance no termina de cuajar. También hay quienes señalan que la falta de ritmo y que se vuelve sermoneadora, o que se desdibuja al intentar abarcar demasiados elementos.

Otras películas de género similares a Doble discurso

El presidente y Miss Wade. Un encuentro entre el presidente y una asistente que se convierte en una comedia de enredos.

Las llaves de la ciudad. Una pareja que se enfrenta a una serie de situaciones cómicas y románticas.

// Así será la nueva serie de Chino Darín en Netflix, ambientada en la Segunda Guerra Mundial

Miénteme. Una película que juega con la verdad y la mentira en una relación.

Amor a toda costa. Una comedia romántica que explora las complejidades de una relación.

Tres mujeres para un caradura (L.A. Story). Una película que mezcla romance y humor con un toque surrealista.