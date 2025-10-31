Netflix encendió motores en Buenos Aires y dio inicio al rodaje de una serie que promete dar que hablar: Chino Darín será el protagonista de una historia de espionaje, tango y drama, ambientada en plena Segunda Guerra Mundial.

La producción, que todavía no tiene título confirmado, es una creación de Sebastián Borensztein, quien también está a cargo de la dirección.

Un proyecto ambicioso con sello argentino

La serie, producida por Kenya Films y K&S Films, contará con cinco episodios y una puesta en escena que busca transportar al espectador a los años 40, con escenarios auténticos y una estética visual impactante.

Foto: prensa Netflix Por: Alan Roskyn / Netflix

Borensztein, reconocido por su trabajo en cine y televisión, confesó: “Estoy muy emocionado con el arranque de esta serie, que es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace diez años. Sin dudas es el más desafiante de mi carrera, por la escala de la producción y la complejidad narrativa que implica. Por eso no imagino otra forma de hacerlo que no sea con el equipo extraordinario que logramos reunir, y tener al Chino de protagonista es un lujo. Su personaje es un gran reto actoral para el cual se está preparando intensamente desde hace muchos meses. Agradezco a Netflix por el apoyo y la confianza, por acompañarme en la aventura, y por darme libertad creativa total para contar esta historia”.

De Buenos Aires al corazón de la Alemania Nazi

La trama sigue los pasos de “El Ruso”, un cantante de tango argentino con raíces judías, que es engañado por un falso cazatalentos y termina en el centro de la Alemania Nazi, bajo una promesa laboral que esconde una trampa.

Lejos de su país y en medio de un contexto hostil, el protagonista descubre que fue manipulado y se ve envuelto en una operación de inteligencia que podría cambiar el rumbo de la historia.

A medida que avanza la historia, “El Ruso” se enfrenta a una misión mucho más grande que su sueño de triunfar como cantante: salvar al mundo en medio de una de las épocas más oscuras del siglo XX.

Foto: prensa Netflix Por: Alan Roskyn

Rodaje internacional y una apuesta visual de alto vuelo

El rodaje ya comenzó en Buenos Aires y en las próximas semanas el equipo se trasladará a distintas locaciones de Europa, buscando recrear con fidelidad los paisajes y la atmósfera de la década del 40.

La serie promete una ambientación cuidada al detalle y escenas que reflejen el misterio y la tensión de la época.

Con Chino Darín como protagonista y un equipo de producción de primer nivel, la nueva serie argentina de Netflix se perfila como uno de los estrenos más esperados del año.