El mundo del cine está de luto: Robert Duvall, uno de los actores más emblemáticos de la historia, murió a los 95 años en su casa de Middleburg, Virginia.

La noticia fue confirmada por su esposa, la actriz argentina Luciana Pedraza, quien compartió un emotivo mensaje en la cuenta de Facebook del actor.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los más grandes actores de nuestro tiempo. Bob falleció pacíficamente en su casa, rodeado de amor y consuelo”, escribió Pedraza, visiblemente conmovida.

FILE PHOTO: Actor Robert Duvall and wife, Luciana Duvall, arrive at the 2015 Vanity Fair Oscar Party in Beverly Hills, California February 22, 2015. REUTERS/Danny Moloshok/File Photo Por: REUTERS

En su mensaje, la actriz destacó: “Para el mundo, él era un actor, director y narrador ganador de un Premio de la Academia. Para mí, él era simplemente todo. Su pasión por su oficio sólo era comparable a su profundo amor por los personajes, una excelente comida y la cortejo. Para cada uno de sus muchos papeles, Bob dio todo por sus personajes y por la verdad del espíritu humano que representaban. Al hacerlo, nos deja algo duradero e inolvidable a todos nosotros. Gracias por los años de apoyo que le mostraron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que deja atrás”.

Un legado eterno en la pantalla grande

Desde su debut como Boo Radley hasta su consagración como el indispensable Tom Hagen en la saga de El Padrino, Robert Duvall construyó una carrera que marcó a generaciones enteras de cinéfilos.

Su interpretación en Apocalypse Now también quedó grabada en la memoria colectiva, especialmente por la frase: “Me encanta el olor a napalm por la mañana”, una de las líneas más icónicas del cine.

Premios y reconocimientos

A lo largo de casi seis décadas de trabajo, Duvall fue nominado cinco veces al premio Oscar, aunque solo lo ganó en 1984 por su papel en Tender Mercies. Su talento y versatilidad lo convirtieron en un referente indiscutido del séptimo arte.

El adiós a un gigante

La partida de Robert Duvall deja un vacío enorme en Hollywood y en el corazón de quienes disfrutaron de su arte. Su legado, construido a base de personajes inolvidables y una entrega total a la actuación, seguirá vivo en cada una de sus películas.