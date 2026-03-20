La noticia de que Chuck Norris había muerto a los 86 años en Hawai causó consternación porque fue su propia familia quien lo comunicó, al tiempo que también se refirió a las causas de su fallecimiento.

El corazón del héroe de acción dejó de latir luego de permanecer internado por una emergencia médica en la isla de Kauai.

“Deseamos mantener la privacidad de las circunstancias”, afirmaron desde el entorno del ex protagonista de la serie Walker, Texas Ranger o la peílcula Delta Force.

Chuck Norris. @chucknorris

En el posteo oficial desde la cuenta de Instagram de Norris, sus seres queridos además habían contado que “estuvo rodeado de su familia y en paz”.

De hecho, enfatizaron: “Sabemos que muchos de ustedes habían escuchado sobre su reciente hospitalización, y estamos verdaderamente agradecidos por las oraciones y el apoyo que le enviaron”.

“Mientras lloramos esta pérdida, les pedimos amablemente privacidad para nuestra familia durante este tiempo”, imploraron.

La vez que había escapado de la muerte

Más allá del hermetismo de la familia, en julio de 2017, Chuck Norris había sufrido dos paros cardíacos en un lapso de 47 minutos.

Chuck Norris. @chucknorris

El primero fue cuando se duchaba en su casa y el otro en el hospital.

Esos antecedentes se dieron regresar de un campeonato de artes marciales en Las Vegas.

Como muchos otros famosos, Chuck Norris fue víctima de fake news sobre su fallecimiento en el pasado, pero esta vez no pudo salir a desmentirlo.