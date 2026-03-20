La noticia sacudió al mundo del espectáculo: Chuck Norris, el actor estadounidense que se convirtió en sinónimo de acción y artes marciales, murió a los 86 años. Su familia confirmó el fallecimiento este viernes a través de un comunicado en redes sociales.

“Aunque queremos mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba acompañado por su familia y en paz”, expresaron sus seres queridos en el mensaje que rápidamente se viralizó.

El deceso de Norris se produjo el jueves por la mañana, luego de que su estado de salud se complicara, según detalló su entorno. El actor había cumplido 86 años la semana pasada y lo celebró con publicaciones en redes sociales, donde se lo vio entrenando y bromeando sobre su vitalidad: “Yo no envejezco. Yo subo de nivel”, dijo en un video que emocionó a sus seguidores.

Chuck Norris asiste al estreno de "The Expendables 2" el 15 de agosto del 2012 en Los Ángeles. (Jordan Strauss/Invision/AP) Por: Jordan Strauss/Invision/AP

Un ícono de las artes marciales y el cine de acción

Chuck Norris fue mucho más que una estrella de Hollywood. Cinta negra en varias disciplinas, creó su propio estilo de combate, el Chun Kuk Do, y se transformó en una leyenda para los fanáticos de las artes marciales.

Su carrera explotó en la década del 80, cuando protagonizó películas que se volvieron clásicos del género, como “The Delta Force” y “Missing in Action”. Pero su popularidad se disparó aún más con la serie “Walker, Ranger de Texas”, donde interpretó a un justiciero implacable que marcó a toda una generación.

El legado de Chuck Norris

A lo largo de su vida, Norris dejó una huella imborrable en el cine, la televisión y la cultura popular. Sus frases, su carisma y su destreza física lo convirtieron en un personaje admirado y querido en todo el mundo, especialmente en la Argentina, donde sus películas y series siempre tuvieron un lugar destacado.

“Nada como algo de acción durante un día soleado para hacerte sentir joven”, escribió en una de sus últimas publicaciones, fiel a su estilo.

Hoy, el mundo despide a un verdadero héroe de acción, pero su legado seguirá vivo en cada fanático que alguna vez soñó con ser invencible como él.