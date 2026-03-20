La noticia de la partida de Chuck Norris sacudió a Hollywood y a millones de fanáticos en todo el mundo. Con sus patadas voladoras, su temple inquebrantable y esa mezcla única de carisma y dureza, el actor se convirtió en un verdadero mito de la cultura pop y redefinió para siempre el género de acción.

Para homenajear su legado, nada mejor que repasar sus películas más recordadas. Según el ranking de IMDb (Internet Movie Database), la plataforma de cine más consultada del planeta, estas son las 10 mejores películas de Chuck Norris, elegidas por los usuarios y que resumen su carrera explosiva.

Del puesto 10 al 6: los clásicos que forjaron al héroe

10. Mr. Karate, el destructor (1981) Calificación IMDb: 5.6

Un policía encubierto de San Francisco se lanza a una cruzada letal para vengar la muerte de su compañero y desmantelar una red de contrabando de drogas manejada por las temidas tríadas chinas.

9. Marcado para morir (1982) Calificación IMDb: 5.6

La vida tranquila de un guardia de seguridad de casino se desmorona cuando la mafia de Hong Kong amenaza a sus amigos. Solo su destreza en la lucha podrá salvarlos.

8. La calle del terror (1988) Calificación IMDb: 5.2

El detective Danny logra atrapar a un asesino serial, pero tres años después el criminal escapa y desata una cacería personal justo cuando Danny está por ser padre.

7. Firewalker (1986) Calificación IMDb: 5.1 (8.600 votos

En clave de comedia de aventuras, Norris hace dupla con Louis Gossett Jr. para buscar un tesoro mítico en una historia llena de acción y humor.

6. Code of Silence (1985) Calificación IMDb: 6.1 (11.000 votos)

Un policía de Chicago queda en medio de una guerra de pandillas y, para colmo, sus propios compañeros le dan la espalda cuando decide enfrentarse a la corrupción interna.

Chuck Norris asiste al estreno de "The Expendables 2" el 15 de agosto del 2012 en Los Ángeles. (Jordan Strauss/Invision/AP) Por: Jordan Strauss/Invision/AP

El top 5: del terror sobrenatural al podio de la acción

5. Camino al infierno (1994) Calificación IMDb: 4.8

Dirigida por su hermano Aaron Norris, muestra a dos policías de Chicago que, tras investigar un asesinato brutal, se topan con un antiguo demonio que cambia el rumbo de la historia.

4. El dragón (1972) Calificación IMDb: 7.1 (44.000 votos)

La mejor puntuada del ranking y un clásico absoluto de las artes marciales. Dirigida y protagonizada por Bruce Lee, narra la defensa de un restaurante familiar en Italia frente a la mafia local. Un duelo de leyendas.

El podio: los títulos que definieron a Chuck Norris

3. Prisioneros de guerra (1984) Calificación IMDb: 5.5 (18.000 votos)

En la piel del coronel Braddock, Norris se embarca en una misión suicida en la selva de Vietnam para liberar a los estadounidenses que siguen cautivos.

2. McQuade, el lobo solitario (1983) Calificación IMDb: 6.3 (15.000 votos)

Un Ranger de Texas enfrenta a un capo narco (interpretado por David Carradine) en una batalla donde las artes marciales y la tensión romántica se mezclan a pura adrenalina.

1. La fuerza Delta (1986) Calificación IMDb: 5.7 (24.000 votos)

El ícono de los ochenta. Cuando un avión es secuestrado por terroristas, la unidad de élite Fuerza Delta entra en acción bajo la dirección de Menahem Golan. Acción sin respiro y el Norris más legendario.

El legado de Chuck Norris en la pantalla grande

Con este ranking, queda claro por qué Chuck Norris se ganó un lugar eterno en el corazón del público y en la historia del cine. Sus películas, llenas de acción, coraje y momentos inolvidables, siguen siendo referencia obligada para los amantes del género y para quienes crecieron admirando a un verdadero héroe de película.