A pesar de que parece una producción de ciencia ficción apocalíptica, lo cierto es que relata uno de los episodios más oscuros de Brasil que ocurrió en 1987. Se trata de la miniserie Emergencia Radioactiva, que despertó un interés masivo por uno de los accidentes nucleares más graves de la historia, ocurrido en Goiânia.

Esta cruda reconstrucción histórica que no fue una explosión en una planta, sino un error humano en medio de una zona residencial que expuso a cientos de personas a un “brillo azul” mortal, está disponible en Netflix. Compuesta por 5 capítulos, la miniserie pronto se ubicó en lo más alto del ranking de preferencias del público en Argentina.

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El guion y la creación llevan la firma de Gustavo Lipsztein, célebre por sus grandes trabajos previos en exitosas series como Santo y la trágica Todo dia a mesma noite.

La dirección está a cargo de Fernando Coimbra, realizador que estuvo a cargo de la película El lobo detrás de la puerta y varios episodios de la serie Narcos, junto al codirector Iberê Carvalho.

De qué trata Emergencia radioactiva

Emergencia radiactiva transporta al espectador directamente a finales de la década del 80 para narrar los meses de terror que padeció todo un pueblo.

El accidente radiológico de Goiânia, considerado como la peor catástrofe nuclear de América Latina.

La atrapante trama exhibe la incesante carrera contrarreloj que deben enfrentar médicos, valientes científicos y autoridades gubernamentales para lograr frenar un brote de contaminación.

A lo largo de sus intensos episodios, el relato expone el inmenso caos y la terrible crisis sanitaria que colapsó a un lugar poco preparado ante una amenaza nuclear de esa magnitud, mostrando el profundo dolor de los habitantes y recordando a ficciones como Chernobyl.

La historia real detrás de la miniserie

Esta ficción está profundamente inspirada en una dolorosa historia real: el letal accidente radiológico de Goiânia, considerado como la peor catástrofe nuclear de América Latina.

La verdadera pesadilla inició cuando dos recolectores de chatarra ingresaron a las derruidas instalaciones de una clínica médica abandonada y sustrajeron un inmenso equipo de radioterapia.

Su intención era simplemente desarmarlo y vender todas las piezas metálicas, pero al forzar accidentalmente la cápsula interna del gigantesco dispositivo liberaron gramos de cloruro de cesio-137.

Completamente fascinados por el resplandor que emitía ese extraño elemento en la penumbra, los hombres compartieron alegremente el letal material con amigos cercanos, niños y familiares.

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Esta manipulación desató un envenenamiento por radiación de proporciones masivas: más de 110.000 personas fueron evaluadas, hubo cerca de 250 ciudadanos seriamente contaminados y se confirmaron cuatro muertes irreparables, marcando una cicatriz nacional trágicamente imborrable.

La serie refleja el episodio con un gigantesco dispositivo y liberaron gramos de cloruro de cesio-137.

Cómo es el reparto Emergencia radioactiva

Para lograr plasmar con credibilidad y fidelidad la enorme desesperación que dominó el angustiante suceso, la producción brasileña confió en artistas reconocidos, entre los que figuran: