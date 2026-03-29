El thriller erótico El lado dulce de la traición se convirtió en uno de los títulos más comentados dentro del catálogo de Netflix. Aunque no llegó con gran promoción al gigante del streaming, logró meterse rápidamente en el ranking de lo más visto y despertar curiosidad por su combinación de romance, intriga y escenas de alto voltaje.

Dirigida por Diego Freitas y con guion de Camila Raffanti, la película dura 98 minutos y adapta una novela bestseller firmada por Sue Hecker, pseudónimo de Débora Giménez.

De qué trata El lado dulce de la traición

La trama de la historia sigue a Bárbara “Babi” Nucci, una contadora que parece tener la vida perfecta junto a su prometido. Sin embargo, todo cambia cuando descubre que él le es infiel justo antes de su boda. Lejos de derrumbarse, decide tomar el control de su vida y explorar una nueva faceta personal.

// Netflix tiene una joya con Viggo Mortensen y Sandra Bullock: dura menos de dos horas

En ese proceso conoce a Marco, un juez con quien inicia una relación intensa y cargada de deseo. Pero lo que comienza como una forma de liberación pronto se convierte en una situación peligrosa, marcada por secretos, manipulación y consecuencias inesperadas.

El largometraje se inscribe dentro del subgénero de los thrillers eróticos, con una narrativa que mezcla el drama romántico con el suspenso psicológico, donde las decisiones de la protagonista la arrastran a un terreno cada vez más complejo. Y eso se va percibiendo en cada escena.

La película adapta una novela bestseller firmada por Sue Hecker, pseudónimo de Débora Giménez.

Basada en una novela y fenómeno en streaming

La ficción está basada en la novela O lado bom de ser traída, publicada en 2016 por Sue Hecker, que ya contaba con gran popularidad en Brasil.

La adaptación mantiene el eje central del libro: el despertar emocional y sexual de una mujer tras una traición. Este enfoque, sumado a su tono provocador, ayudó a que la película conectara pronto con el público de la plataforma.

El tráiler oficial de El Lado Dulce de la Traición, en Netflix.

Su estreno el 25 de octubre de 2023 fue acompañado por un crecimiento veloz en visualizaciones, logrando posicionarse entre las más vistas en pocos días, un fenómeno cada vez más habitual en contenidos que encuentran en el streaming su principal ventana de difusión.

Qué dijo la crítica

Por un lado, algunos críticos valoraron su capacidad para sostener el interés dentro de un género popular y su tono directo, sin pretensiones. Por otro, varias reseñas señalaron que la historia resulta predecible y que el erotismo domina por sobre el desarrollo narrativo.

// El asesino de TikTok: la historia real detrás de la docuserie de 2 capítulos más vista en Netflix

Algunas opiniones especializadas remarcaron que la película se apoya casi exclusivamente en su contenido sensual, lo que limita la profundidad de sus personajes. Aun así, logró destacarse dentro del catálogo por su ritmo ágil y su propuesta accesible.

Este contraste entre éxito de audiencia y críticas divididas explica en parte su notoriedad: se trata de un producto claramente orientado al entretenimiento inmediato, más que a la innovación dentro del género.

Todo cambia cuando la protagonista descubre que su prometido le es infiel justo antes de su boda.

Cómo es el reparto de El lado dulce de la traición