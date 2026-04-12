La serie Harry Hole se convirtió en uno de los estrenos más fuertes de Netflix en 2026. Basada en el universo literario del reconocido autor noruego Jo Nesbø, la producción combina crimen, tensión psicológica y el estilo característico del nordic noir, logrando captar rápidamente la atención del público global.

La primera temporada de la serie creada y escrita por el propio Nesbø, con dirección de Øystein Karlsen y Anna Zackrisson, fue estrenada a fines de marzo y cuenta con 9 episodios de entre 43 y 62 minutos de duración.

De qué trata Harry Hole

La historia sigue al detective Harry Hole, un policía brillante pero profundamente atormentado que trabaja en Oslo. Su vida está marcada por el alcoholismo, conflictos personales y una tendencia autodestructiva que lo pone constantemente al límite.

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Cuando una serie de asesinatos rituales comienza a sacudir la ciudad, Hole se ve obligado a enfrentarse a un caso complejo que parece seguir patrones enigmáticos. Las víctimas presentan características inquietantes, como mutilaciones y símbolos ocultos, lo que sugiere la presencia de un asesino serial meticuloso.

A medida que avanza la investigación, el detective no solo debe atrapar al criminal, sino también lidiar con una amenaza interna: la sospecha de que dentro de la propia policía opera una red corrupta liderada por su colega Tom Waaler.

Una serie de asesinatos rituales comienza a sacudir la ciudad nórdica.

Basada en una saga literaria de éxito mundial

Uno de los grandes atractivos de la serie es su origen. Harry Hole adapta la saga de novelas policiales de Jo Nesbø, una de las más populares del género negro contemporáneo, con millones de ejemplares vendidos en todo el mundo.

En particular, esta primera temporada toma como base el libro La estrella del diablo, el quinto de la serie literaria. Y lejos de ser una simple adaptación, la producción fue desarrollada con la participación directa del autor como showrunner y guionista, lo que garantiza fidelidad al tono oscuro, introspectivo y violento que caracteriza al personaje.

El tráiler oficial de la serie Harry Hole, en Netflix.

Además, la serie mantiene elementos clásicos del nordic noir: escenarios fríos, conflictos morales complejos y protagonistas psicológicamente fracturados, lo que la acerca a otras producciones exitosas del género.

Un fenómeno global impulsado por la crítica

Desde su estreno, la serie logró posicionarse entre las más vistas de Netflix en múltiples países, alcanzando el número uno en decenas de territorios y generando un fuerte impacto internacional.

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La crítica especializada también respondió de manera positiva. En plataformas como Rotten Tomatoes, obtuvo valoraciones muy altas, destacándose su atmósfera, la construcción del protagonista y la tensión narrativa sostenida a lo largo de los episodios.

Sin embargo, algunos análisis señalaron que, si bien cumple con los códigos del género, no reinventa completamente el formato del thriller policial. Aun así, su solidez y su capacidad para mantener el suspenso la ubican entre las propuestas más destacadas del año dentro del streaming.

La serie Harry Hole se convirtió en uno de los estrenos más fuertes de Netflix en 2026.

Cómo es el reparto de Harry Hole