Prime Video reveló el esperado tráiler y confirmó la fecha de estreno del regreso de Citadel, la ambiciosa producción de acción que conquistó al público global. La nueva temporada llegará el miércoles 6 de mayo de 2026, con siete episodios disponibles en más de 240 países y territorios.

La historia retoma el universo de espionaje con Mason Kane (Richard Madden), Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) y Bernard Orlick (Stanley Tucci), tres agentes de élite que deberán volver a la acción tras la caída de su organización.

El conflicto central gira en torno a Manticore, una red despiadada respaldada por poderosas familias que amenaza con alterar el destino del mundo. Frente a este nuevo peligro, los protagonistas deberán formar un equipo inesperado y ejecutar una misión global.

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PRIME VIDEO CONFIRMÓ EL ESTRENO DE LA NUEVA TEMPORADA DE CITADEL

Con acción constante, traiciones y un juego de lealtades ambiguas, la serie promete redoblar la apuesta. En este universo, cualquiera puede ser aliado o enemigo, elevando la tensión en cada episodio.

El elenco suma nuevas figuras como Jack Reynor, Matt Berry y Lina El Arabi, además de incorporaciones como Merle Dandridge, Gabriel Leone y Rayna Vallandingham, que amplían el mundo narrativo.

Fotograma de Citadel temporada 2 (Foto: prensa Prime Video)

Producida por Amazon MGM Studios y AGBO, la compañía de los hermanos Anthony Russo y Joe Russo, la serie cuenta con David Weil como showrunner. Con un despliegue internacional y alto nivel de producción, Citadel busca consolidarse como uno de los grandes thrillers del streaming.

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