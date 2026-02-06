Un caso insólito sacudió las redes sociales este viernes: Wanda Nara logró saldar 16 millones de pesos en multas de tránsito acumuladas en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, liberando así su registro de infracciones pendientes.

El hecho fue difundido por el usuario Santiago Sp (@S_Sposato) en la plataforma X (ex Twitter), quien publicó capturas de pantalla que muestran el antes y el después del sistema de consulta de infracciones.

“Pido un fuerte aplauso para WN que pagó los 16 millones de multas de tránsito en CABA y Provincia de Buenos Aires”, escribió con ironía, utilizando las iniciales de la empresaria.

Wanda Nara pagó 16 millones en multas de tránsito. Crédito: X

Del bloqueo total a cero infracciones

Las imágenes compartidas muestran dos momentos clave: en la primera captura aparece un mensaje del sistema que indicaba “No podemos imprimir tu libreta de conducir ya que tenés legajos pendientes de pago”, confirmando la existencia de deudas que impedían la renovación de la licencia de la conductora.

Wanda Nara pagó 16 millones en multas de tránsito. Crédito: X

En la segunda imagen, tras el pago, el sistema arroja el resultado opuesto: “La persona no posee infracciones”, dejando en claro que todas las multas fueron saldadas por la mediática.