Wanda Nara volvió a demostrar por qué es una de las figuras más seguidas del espectáculo argentino. A través de sus redes sociales, la conductora reveló detalles de su nueva residencia, una propiedad que combina sofisticación, amplitud y toques personales que conectan directamente con su historia de vida y su pasión por el fútbol.

Si hay un ambiente que deslumbró a sus más de 16 millones de seguidores, ese es sin dudas el vestidor. Con dimensiones que superan las de muchos departamentos porteños, este espacio se presenta como un verdadero museo de la alta costura y el lujo internacional.

La estética minimalista domina el diseño: madera clara en tonos naturales se combina con insertos de mármol blanco, creando una atmósfera elegante y luminosa. Las estanterías empotradas con iluminación LED exhiben como obras de arte decenas de carteras de las marcas más codiciadas del planeta: Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Dior y Balenciaga, entre otras.

El nivel de organización es digno de una boutique de lujo: cada pieza está ordenada meticulosamente por tamaño, color y estilo. Los zapatos ocupan una sección completa con vitrinas transparentes, mientras que los bolsos están distribuidos en estantes individuales que permiten apreciar cada modelo en su totalidad. Un sueño hecho realidad para cualquier amante de la moda.

EL RINCÓN FUTBOLERO: CUANDO EL PASADO SE HACE PRESENTE

Pero más allá del glamour y los millones en accesorios de lujo, uno de los detalles que más llamó la atención fue un sector especial dedicado al fútbol. En una de las paredes de la casa, Wanda montó una galería de camisetas enmarcadas que funcionan como testigos silenciosos de su historia familiar.

Entre las casacas exhibidas destaca la número 11 del Barcelona que utilizó Maxi López, su primer marido y padre de sus tres hijos mayores: Valentino, Constantino y Benedicto. Este gesto, lejos de pasar desapercibido, generó comentarios encontrados en redes sociales, aunque muchos lo interpretaron como un reconocimiento al vínculo que une a sus hijos con su padre y con momentos importantes de su infancia.

Wanda Nara abrió las puertas de su nueva mansión. Crédito: Instagram

La elección de mantener visible este recuerdo habla de una Wanda que, pese a los conflictos mediáticos y judiciales que atravesó con López, elige preservar la memoria futbolística que marcó una época de su vida cuando residían en Europa y él brillaba en clubes como River Plate, Barcelona, Catania y el AC Milan.

DISEÑO INTEGRAL: CUANDO EL INTERIOR Y EL EXTERIOR SE FUSIONAN

La arquitectura de la propiedad fue pensada para maximizar la conexión entre los espacios internos y externos. Grandes ventanales de piso a techo permiten que la luz natural inunde cada rincón, mientras ofrecen vistas panorámicas hacia el jardín y la piscina central.

El sector exterior no es menos impresionante. Una amplia piscina de diseño rectangular ocupa el protagonismo del parque, rodeada de deck de madera que invita al relax y al disfrute familiar. La zona está completamente integrada visualmente con el interior gracias a la continuidad de materiales y la paleta de colores neutros que predomina en toda la vivienda.

LA GALERÍA: UN OASIS DE PRIVACIDAD Y CONFORT

Completando el área exterior, Wanda incorporó una galería techada que funciona como espacio de transición entre el jardín y la casa. Este ambiente semicubierto permite disfrutar del aire libre incluso en días de sol intenso o lluvia, ofreciendo un lugar ideal para reuniones familiares o momentos de lectura y descanso.

Crédito: Instagram

Los muebles elegidos mantienen la línea estética del resto de la propiedad: tonos claros, diseños contemporáneos y una búsqueda constante de armonía visual. Todo está pensado para generar sensación de amplitud, luminosidad y confort.