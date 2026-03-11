El calvario de Morena Rial (27) en el penal de mujeres de Magdalena llegó a su fin este miércoles al mediodía tras cinco meses, cuando la hija mayor de Jorge Rial llegó al departamento de su hermana, quien volverá a ser garante de su comportamiento ante la Justicia.

Esposada y escoltada por personal del Servicio Penitenciario Bonaerense, la mamá de Francesco y Amadeo fue recibida por Rocío Rial, y Ciudad estuvo ahí.

Martín Leiro, el abogado de More, también estuvo presente en la jornada para supervisar la situación.

Morena Rial llegó al departamento de su hermana, Rocío, para cumplir la prisión domiciliaria escoltada por Martín Leiro, su abogado. (Foto: Movilpress)

Por qué Morena Rial tiene prisión domiciliaria

“Le concedieron el arresto domiciliario con tobillera. Ella no va a quedar libre, solo va a esperar su proceso en su casa”, aclaró Fernanda Iglesias.

El beneficio otorgado fue porque “tiene un bebé que tiene que cuidar”, en alusión a Amadeo Ogás, de un año y cinco meses.

“No puede salir ni a la vereda. Tiene que quedarse dentro del departamento sí o sí. Y Rocío Rial es la que da la garantía de que va a estar con ella”, agregó la periodista de Puro Show.

Para eludir las cámaras, More ingresó al edificio del departamento de Rocío por la cochera, sin embargo Ciudad obtuvo las imágenes.

El delito por el que está imputada Morena Rial

Morena Rial fue imputada por el fiscal Patricio Ferraro por el delito de “robo doblemente agravado por efracción y por ser cometido en poblado y en banda”, por lo que epodría pasar entre 3 ya 10 años en la cárcel en caso de ser condenada.