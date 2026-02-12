Francesco Benicio, el hijo mayor de Morena Rial, protagonizó una serie de publicaciones que se viralizaron en redes sociales. El pequeño disfrutó de unas vacaciones en el Caribe mexicano junto a su padre Facundo Ambrosioni y su madrastra Camila Triviño, en un contexto marcado por la compleja situación familiar que atraviesa.

El destino elegido fue Costa Mujeres, una zona paradisíaca cercana a Cancún conocida por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Las fotos compartidas por Ambrosioni en Instagram muestran a Francesco sonriente, disfrutando del mar y las actividades al aire libre antes del inicio del ciclo escolar en Córdoba, ciudad donde reside actualmente con su padre.

En las imágenes se puede ver al niño acompañado por Camila Triviño, quien se convirtió en una figura materna para él. La joven ha estado presente en la crianza de Francesco, generando en el pasado tensiones con Morena Rial, quien en varias ocasiones manifestó su incomodidad con la relación entre su hijo y su madrastra.

Francesco Benicio disfrutó del Caribe con su papá y madrastra mientras Morena Rial está detenida. Crédito: Instagram

EL CONTEXTO FAMILIAR COMPLEJO

Mientras Francesco disfrutaba del Caribe, su madre Morena Rial permanece detenida en el penal de Magdalena acusada de robo de viviendas. La mediática lleva varios meses sin ver a su hijo, una situación que se ha vuelto habitual desde que la custodia quedó en manos de Ambrosioni.

Quien sí está muy presente en la vida del pequeño es su abuelo Jorge Rial, quien se mantiene pendiente de su crecimiento y bienestar. Semanas antes del viaje a México, Francesco había visitado la casa del periodista, donde compartió tiempo con su medio hermano Amadeo, que quedó bajo el cuidado de Rocío Rial.