El presente de Morena Rial volvió a quedar en el centro de la escena y, esta vez, con información que sorprendió a muchos. En LAM aseguraron que la hija de Jorge Rial estaría atravesando un profundo cambio desde que se encuentra detenida en el penal de Magdalena (desde septiembre de 2025), mientras su defensa avanza con el pedido para que pueda esperar el juicio fuera de la cárcel.

Según contaron en el programa, Morena habría modificado su actitud puertas adentro del penal. En primer lugar, continúa con el tratamiento psicológico que comenzó a recibir una vez privada de su libertad, un punto clave que su defensa considera fundamental para demostrar su evolución.

Además, trascendió que Morena empezó a trabajar dentro del penal. Actualmente realiza tareas administrativas, como clasificar libros de la biblioteca y llevar el control del registro de ingresos. Su rutina laboral es extensa: trabaja de 9 a 18 horas, con horario partido, y tendría intenciones de seguir trabajando e incluso comenzar a estudiar.

Morena Rial detenidoa nuevamente (Foto: Twitter / X)

Otro dato que llamó la atención es que Morena se mantiene en contacto permanente con su padre, Jorge; y con su hermana, Rocío, quienes siguen de cerca su situación judicial y personal. Sin embargo, se supo que tanto Jorge, como Rocío y su hijo más pequeño la visitaron una sola vez desde que está detenida. La visita ocurrió un viernes a comienzos de noviembre pasado.

En cuanto a su vida cotidiana dentro del penal, se reveló un detalle particular: uno de los pedidos más reiterados de Morena es que le lleven hielo, que consumiría para calmar la ansiedad. Este gesto fue interpretado como parte de su intento por manejar el estrés y la angustia del encierro.

Por último, también se informó que Morena recibe un trato especial dentro del establecimiento penitenciario. No comparte celda con ninguna otra interna y solo mantiene contacto con una celadora. Esta decisión habría sido tomada por el servicio penitenciario para evitar que otras presas se aprovechen de su apellido y su situación, y de la exposición pública de su familia.

Foto: Web

DIFUNDIERON UNA FOTO DE MORENA RIAL DESDE LA CÁRCEL, EN MEDIO DEL ESCÁNDALO POR LA DETENCIÓN DE SU MEJOR AMIGA

Morena Rial continúa detenida y a la espera de la prisión domiciliaria, un beneficio que hasta el momento le viene siendo esquivo. Y mientras se define su situación judicial, se difundió una foto de la hija de Jorge Rial desde la cárcel.

En medio de esta tormenta, hay alguien que no se despega de Morena: su amigo y abogado Alejandro Cipolla. Ahora que la joven logró tener acceso a un celular, el letrado volvió a llamarla y decidió mostrar una prueba del contacto.

El abogado compartió una captura de la videollamada y escribió: “Salió llamada con Morena”. En la imagen se puede ver a Morena Rial haciendo la V con los dedos, con gesto serio, las uñas pintadas —detalle que deja entrever que puede ingresar algunos elementos personales— el pelo suelto y al natural.

¡Mirá la foto de Morena Rial desde la cárcel!