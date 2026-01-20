La detención de la mejor amiga de Morena Rial y de otros integrantes de su círculo más cercano no solo generó impacto mediático, sino que también tuvo consecuencias directas en la situación judicial de la hija de Jorge Rial. Según revelaron en El Diario de Mariana, la joven está completamente enterada de lo ocurrido y ya reaccionó desde la cárcel.

“Morena Rial está enterada de la detención de toda la banda de sus amigos”, informaron en el ciclo de América, donde dieron detalles del último movimiento que realizó la influencer tras conocerse la noticia.

Siempre de acuerdo a la información brindada en el programa, Morena se comunicó con el abogado Alejandro Cipolla para que represente legalmente a sus amigas y amigos detenidos: “Morena se comunicó con el doctor para que represente a las amigas y a los amigos detenidos”, aseguraron al aire.

“Ya hay respuesta de Cipolla que no va a ser el abogado de esta gente”, siguieron. Y cerraron: “Morena se la juega en esto porque a ella no le conviene pegarse a esta gente en este momento donde está jugando su domiciliaria”.

DETUVIERON A LA MEJOR AMIGA DE MORE RIAL POR ROBO: EVELYN MARTÍNEZ, LA GARANTE DE SU DOMICILIARIA, QUEDÓ INVOLUCRADA

Un nuevo escándalo vuelve a salpicar al entorno de Morena Rial. En las últimas horas, se conoció que Evelyn Denise Martínez, señalada como su amiga y garante domiciliaria, fue detenida en una causa por robo millonario ocurrido en la Costa Atlántica.

La información fue dada a conocer en El Diario de Mariana, donde interrumpieron el programa con una noticia de último momento: “Pido un minutito, hay una información de último momento. Tiene que ver con Morena Rial, de manera indirecta podríamos decir, o no tanto”, advirtió Mariana Calabró.

Según detallaron al aire, el hecho ocurrió en Los Claveles al 1200, en Costa del Este, cuando un comerciante platense de 59 años salió por una hora de la casa que alquilaba con su familia: “Sale una hora a comprar a la playa, vaya a saber uno a qué, y cuando vuelve se da cuenta que le robaron 3 millones de pesos”, relataron.

Además del dinero, los delincuentes se llevaron una consola PlayStation y un reloj Garmin negro: “Un escruche. Un hurto, como mínimo, porque no le rompieron la puerta sino que entraron por una ventana”, explicaron.

Tras la investigación de la Policía Bonaerense, se produjeron varias detenciones. Una de las personas arrestadas fue Agustina, de 26 años, quien fue presentada como abogada e íntima amiga de Morena Rial: “Era una de las personas que la iba a visitar a la cárcel. Inclusive nosotros hasta teníamos una nota con ella”, remarcaron en el programa.

Foto: Captura (América)

Pero el dato que más sorprendió llegó después, cuando se mencionó el nombre de Evelyn Denise Martínez entre los detenidos: “Sí aparece una mujer detenida como Evelyn Denise Martínez: “Evelyn Martínez era la persona que le prestaba a Morena la casa para la supuesta domiciliaria”, recordaron.

Si bien aclararon que aún no está confirmado oficialmente si se trata de la misma persona, el análisis de la conductora fue contundente: “No sé si es la misma persona, sinceramente. Es mucha coincidencia”.