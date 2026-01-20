Un nuevo escándalo vuelve a salpicar al entorno de Morena Rial. En las últimas horas, se conoció que Evelyn Denise Martínez, señalada como su amiga y garante domiciliaria, fue detenida en una causa por robo millonario ocurrido en la Costa Atlántica.

La información fue dada a conocer en El Diario de Mariana, donde interrumpieron el programa con una noticia de último momento: “Pido un minutito, hay una información de último momento. Tiene que ver con Morena Rial, de manera indirecta podríamos decir, o no tanto”, advirtió Mariana Calabró.

Según detallaron al aire, el hecho ocurrió en Los Claveles al 1200, en Costa del Este, cuando un comerciante platense de 59 años salió por una hora de la casa que alquilaba con su familia: “Sale una hora a comprar a la playa, vaya a saber uno a qué, y cuando vuelve se da cuenta que le robaron 3 millones de pesos”, relataron.

Además del dinero, los delincuentes se llevaron una consola PlayStation y un reloj Garmin negro: “Un escruche. Un hurto, como mínimo, porque no le rompieron la puerta sino que entraron por una ventana”, explicaron.

Tras la investigación de la Policía Bonaerense, se produjeron varias detenciones. Una de las personas arrestadas fue Agustina, de 26 años, quien fue presentada como abogada e íntima amiga de Morena Rial: “Era una de las personas que la iba a visitar a la cárcel. Inclusive nosotros hasta teníamos una nota con ella”, remarcaron en el programa.

Pero el dato que más sorprendió llegó después, cuando se mencionó el nombre de Evelyn Denise Martínez entre los detenidos: “Sí aparece una mujer detenida como Evelyn Denise Martínez: “Evelyn Martínez era la persona que le prestaba a Morena la casa para la supuesta domiciliaria”, recordaron.

Si bien aclararon que aún no está confirmado oficialmente si se trata de la misma persona, el análisis de la conductora fue contundente: “No sé si es la misma persona, sinceramente. Es mucha coincidencia”.

OTRO REVÉS JUDICIAL PARA MORENA RIAL: POR QUÉ LA JUSTICIA VOLVIÓ A NEGARLE LA EXCARCELACIÓN

Morena Rial volvió a recibir un duro golpe judicial. Este 16 de enero, la jueza Andrea Rodríguez Mentasti le negó la excarcelación, en lo que representa otro revés para la hija de Jorge Rial, que no logra obtener ningún beneficio en la causa que la mantiene detenida.

La información fue revelada por Martín Candalaft en El Diario de Mariana, donde explicó en detalle cómo se dio la decisión y cuáles fueron los argumentos rechazados por la magistrada: “Acaba de conocerse un fallo de la jueza Rodríguez Mentasti, otro revés para Morena Rial. Le negaron la excarcelación y vamos a explicar cómo funciona esto”, comenzó diciendo el panelista.

Según explicó Candalaft, la estrategia de la defensa fue doble. Por un lado, habían solicitado prisión domiciliaria, pedido que ya fue rechazado tanto por la jueza como por la Cámara, y que ahora quedó en manos de Casación.

Pero en paralelo, los abogados D’Angelo y Leiro presentaron un pedido de excarcelación independiente, con nuevos argumentos: “Se presentan los abogados de Morena Rial y le dicen a la jueza: queremos la excarcelación, aparte de la domiciliaria”, detalló.

Entre los fundamentos, la defensa sostuvo que Morena estaría en mejores condiciones fuera del penal: “Plantearon que ya recapacitó, que está arrepentida, que está en tratamiento psicológico, etcétera”.

“La jueza se lo rechaza, que esto es lo que sucedió hoy, 16 de enero y recuerda nuevamente que ya quebrantó el anterior beneficio”, confirmó el periodista. Y cerró: “Es un nuevo revés para Morena Rial, que no logra ningún beneficio de la Justicia”.