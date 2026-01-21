La situación de Morena Rial en la Justicia sumó un giro inesperado en las últimas horas por el arresto de sus “amigos”. Según información revelada en El Diario de Mariana este miércoles, Jorge Rial estaría dispuesto a ofrecerle un domicilio a su hija para que pueda cumplir con el arresto domiciliario.

Hasta ahora, la Justicia había considerado a Evelyn, amiga de Morena, como posible garante para el beneficio de la domiciliaria. Sin embargo, la joven también quedó detenida, lo que habría complicado el panorama y habría obligado a la defensa a buscar una alternativa urgente.

Jorge Rial (Foto: captura de América).

“Ellos ahora tienen que hacer la presentación en casación, donde desestimarían el domicilio de ‘Evelyn’ y pondrían un domicilio que aportaría Jorge Rial porque no le queda otra”, informó Martín Candalaft en el programa de América.

LA SITUACIÓN DE “LOS AMIGOS DE MORENA RIAL” DETENIDOS Y EL CONTEXTO JUDICIAL

Guido Záffora explicó en El Diario de Mariana cuál es la situación y el contexto judicial de los “amigos de Morena Rial” detenidos en las últimas horas. La situación de la mayoría es crítica, no tanto así como la de Evelyn, íntima amiga de la influencer.

“Evelyn, íntima amiga de Morena que hasta hace unos días visitaba a Morena en la cárcel, tiene en la defensa a Lucía Giardina, que es del doctor Martín Leiro, el abogado de Morena Rial. Los otros integrantes de la banda, Agustina, Eric, etc, tienen defensa oficial porque no han conseguido abogado, esa es su situación”, detalló el periodista.

