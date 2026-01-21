Un nuevo escándalo sacude a Morena Rial y a su entorno. En las últimas horas, América Noticias difundió un informe explosivo que muestra cómo robaban las amigas de la joven en la Costa Atlántica, utilizando tarjetas robadas y quedando registradas por las cámaras de seguridad de varios comercios.

Según explicaron en el noticiero, las imágenes corresponden a un supermercado de La Lucila del Mar, donde se ve a las chicas ingresar al local y realizar una compra que, de acuerdo a los investigadores, habría sido “una compra de prueba” para verificar si la tarjeta funcionaba. La modalidad habría sido aprovechando el sistema contactless, que permite pagar sin presentar DNI, salvo que el comercio lo solicite.

“Las tarjetas hoy tienen contactless, no presentás DNI ni nada, salvo que el comerciante lo pida”, detallaron al aire, explicando cómo se habría concretado la maniobra. Las mujeres quedaron filmadas tanto dentro del comercio como al retirarse, imágenes que luego se convirtieron en una pieza clave de la investigación.

Desde el lugar de los hechos, el cronista tomó contacto con Sebastián, dueño del supermercado, quien contó cómo se enteró de la situación: “Yo estaba en mi casa y me llama la policía porque quería ver los videos de las cámaras. Tenían un movimiento a las 3 de la tarde, creo que del día 17”, relató.

El comerciante explicó que pidió a su encargada que buscara las grabaciones y las enviara a la policía: “Eso fue todo lo que supe hasta hoy, que me llamaron ustedes y me dijeron que eran las personas estas, las amigas de Morena Rial, las mecheras”, agregó, sorprendido.

Ante la consulta directa, Sebastián fue claro: las compras no se hicieron con una tarjeta propia, sino con una tarjeta robada, lo que terminó de confirmar la hipótesis de estafa que investigan las autoridades.

El informe cerró con un dato contundente: las mujeres fueron detenidas, mientras la Justicia avanza con la causa y analiza el material fílmico de distintos comercios de la zona.

LA REACCIÓN DE MORENA RIAL DESDE PRISIÓN TRAS LA DETENCIÓN DE SU MEJOR AMIGA: “ELLA YA ESTÁ ENTERADA DE TODO”

La detención de la mejor amiga de Morena Rial y de otros integrantes de su círculo más cercano no solo generó impacto mediático, sino que también tuvo consecuencias directas en la situación judicial de la hija de Jorge Rial. Según revelaron en El Diario de Mariana, la joven está completamente enterada de lo ocurrido y ya reaccionó desde la cárcel.

“Morena Rial está enterada de la detención de toda la banda de sus amigos”, informaron en el ciclo de América, donde dieron detalles del último movimiento que realizó la influencer tras conocerse la noticia.

Siempre de acuerdo a la información brindada en el programa, Morena se comunicó con el abogado Alejandro Cipolla para que represente legalmente a sus amigas y amigos detenidos: “Morena se comunicó con el doctor para que represente a las amigas y a los amigos detenidos”, aseguraron al aire.

“Ya hay respuesta de Cipolla que no va a ser el abogado de esta gente”, siguieron. Y cerraron: “Morena se la juega en esto porque a ella no le conviene pegarse a esta gente en este momento donde está jugando su domiciliaria”.