Morena Rial continúa detenida y a la espera de la prisión domiciliaria, un beneficio que hasta el momento le viene siendo esquivo. Y mientras se define su situación judicial, se difundió una foto de la hija de Jorge Rial desde la cárcel.

En medio de esta tormenta, hay alguien que no se despega de Morena: su amigo y abogado Alejandro Cipolla. Ahora que la joven logró tener acceso a un celular, el letrado volvió a llamarla y decidió mostrar una prueba del contacto.

El abogado compartió una captura de la videollamada y escribió: “Salió llamada con Morena”. En la imagen se puede ver a Morena Rial haciendo la V con los dedos, con gesto serio, las uñas pintadas —detalle que deja entrever que puede ingresar algunos elementos personales— el pelo suelto y al natural.

¡Mirá la foto de Morena Rial desde la cárcel!

Foto: Captura de Instagram Stories (@alejandro_cipolla) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ASÍ ROBABAN LAS AMIGAS DE MORENA RIAL EN LA COSTA: QUEDARON FILMADAS USANDO TARJETAS SUSTRAÍDAS

Un nuevo escándalo sacude a Morena Rial y a su entorno. En las últimas horas, América Noticias difundió un informe explosivo que muestra cómo robaban las amigas de la joven en la Costa Atlántica, utilizando tarjetas robadas y quedando registradas por las cámaras de seguridad de varios comercios.

Según explicaron en el noticiero, las imágenes corresponden a un supermercado de La Lucila del Mar, donde se ve a las chicas ingresar al local y realizar una compra que, de acuerdo a los investigadores, habría sido “una compra de prueba” para verificar si la tarjeta funcionaba. La modalidad habría sido aprovechando el sistema contactless, que permite pagar sin presentar DNI, salvo que el comercio lo solicite.

“Las tarjetas hoy tienen contactless, no presentás DNI ni nada, salvo que el comerciante lo pida”, detallaron al aire, explicando cómo se habría concretado la maniobra. Las mujeres quedaron filmadas tanto dentro del comercio como al retirarse, imágenes que luego se convirtieron en una pieza clave de la investigación.

Foto: Captura (América)

Desde el lugar de los hechos, el cronista tomó contacto con Sebastián, dueño del supermercado, quien contó cómo se enteró de la situación: “Yo estaba en mi casa y me llama la policía porque quería ver los videos de las cámaras. Tenían un movimiento a las 3 de la tarde, creo que del día 17”, relató.

El comerciante explicó que pidió a su encargada que buscara las grabaciones y las enviara a la policía: “Eso fue todo lo que supe hasta hoy, que me llamaron ustedes y me dijeron que eran las personas estas, las amigas de Morena Rial, las mecheras”, agregó, sorprendido.

Foto: Captura (América)

Ante la consulta directa, Sebastián fue claro: las compras no se hicieron con una tarjeta propia, sino con una tarjeta robada, lo que terminó de confirmar la hipótesis de estafa que investigan las autoridades.

El informe cerró con un dato contundente: las mujeres fueron detenidas, mientras la Justicia avanza con la causa y analiza el material fílmico de distintos comercios de la zona.