La detención de la mejor amiga de Morena Rial desencadenó los lamentos y lágrimas en los medios de Nélida, la mamá de Agustina Soplan, y ahora la joven acusada por una serie de delitos ocurridos en la costa escribió una carta de puño y letra desde la cárcel de mujeres de Los Hornos.

“Ningún medio es la fiscalía ni la Arca, así que no pienso dar explicaciones, ni de ningún modo ni justificarme”, afirmó la instructora de tiro que además era garante de la casa de More en caso de que le otorgaran prisión domiciliaria por su condición de madre.

Entonces, su mensaje a A la tarde se confió: “Las cartas están sobre la mesa, ya se aclarará todo Dios mediante”.

La carta de Agustina Soplan, la mejor amiga de Morena Rial.

“Solo pido silencio y respeto como seres humanos, porque figura pública no soy para alimentar rating alguno”, cerró.

La guerra familiar de Agostina con su madre

En un principio, Agustina fue clara sobre el motivo de su manuscrito: “El único fin es aclarar los dichos aberrantes que tuve que enterarme de mi madre. Lamento informar que todos sus dichos no solo que son rotundamente falsos, sino que es una locura”.

Foto: Captura (América)

Es que Nélida, su mamá, había declarado ante TN: “Yo sé que ella viene muy atacada por Eric Cañete. Hace un año que no hablo con ella, ni viene acá. Yo le diría que ella tiene el síndrome de Estocolmo. A ella la ataron en una casa y delante de ella Eric le quemó toda la ropa”.

De ahí que Agustina explotó: “No deberían prestar un espacio televisivo a una persona que es y fue paciente psiquiátrica, que juega con la moral y la religión, que se cansó de quitarle las cosas a la gente y que se jacta de enseñar buenos valores como madre y solo supo dar malos tratos siempre”, continuó.

De hecho exclamó: “Hace más de un año ya no mantengo vínculo con ella, ya que la última vez la tuve que denunciar porque me pegó y destruyó cosas de mi casa estando yo embarazada. Hoy en día está mi familia y la familia de Eric Cañete (N del R: su pareja) pendiente, de mí, mi casa, mis mascotas, porque si es por ella desea lo peor a sus hijos. Somos tres".