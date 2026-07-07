La pasión por el fútbol y el mundo espiritual suelen cruzarse en los momentos más importantes.

Con la Selección argentina instalada en los cuartos de final del MUNDIAL™️ 2026, miles de hinchas ya comenzaron con sus cábalas: camisetas que no se lavan, el mismo lugar en el sillón, una vela encendida o una oración antes del partido.

Pero, ¿qué dicen las brujas? Hay algunos rituales simbólicos que podrían realizarse para enviar buenas energías a la Scaloneta antes del próximo encuentro.

Argentina's Lionel Messi (10) celebrates at the end of the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Mike Stewart)

El ritual de la vela celeste y blanca para fortalecer la energía de Argentina

La noche previa al partido, encendé una vela celeste y otra blanca. Colocalas sobre un plato junto a una hoja de laurel y una cinta con los colores argentinos.

Mientras observás la llama, repetí tres veces:

“Que la luz acompañe a quienes defienden nuestros colores. Que la unión, la claridad y la fuerza estén presentes durante todo el partido. Que la energía colectiva impulse el mejor resultado para Argentina.”

Dejá que las velas se consuman por completo si es seguro hacerlo.

El amuleto de laurel para atraer la victoria

El laurel está asociado, desde la antigüedad, con el triunfo y el reconocimiento.

Antes del partido, escribí la palabra “Victoria” en una hoja de laurel con una lapicera azul y guardala dentro de la billetera o en el bolsillo de la camiseta argentina.

La tradición sostiene que el laurel ayuda a fortalecer la confianza y la determinación.

Un vaso con agua para absorber la energía negativa

Colocá un vaso de agua con una pizca de sal gruesa cerca del televisor durante todo el encuentro.

Quienes practican este tipo de rituales creen que el agua actúa como un elemento purificador que absorbe las tensiones y las energías densas del ambiente.

Al terminar el partido, el agua debe desecharse por el desagüe mientras se agradece el momento vivido.

El círculo de intención entre amigos

Si vas a ver el partido acompañado, antes del comienzo todos pueden tomarse de las manos durante unos segundos y visualizar a la Selección levantando los brazos al final del encuentro.

La idea no es “cambiar el destino”, sino concentrar la atención en un mismo deseo colectivo y vivir el momento con entusiasmo.

La cábala más poderosa, según las brujas

Desde una mirada esotérica, la mayor fuente de energía no está en un objeto, sino en la intención compartida.

Vestirse con la camiseta albiceleste, cantar el himno con emoción, alentar durante los 90 minutos y mantener una actitud positiva son gestos que, para muchas corrientes espirituales, generan una energía colectiva capaz de unir a millones de personas detrás de un mismo objetivo.

Como toda práctica esotérica, estos rituales forman parte de creencias personales y tradiciones populares. No existe evidencia de que puedan influir en el resultado deportivo, pero para muchos hinchas representan una forma más de vivir el Mundial con ilusión, esperanza y un toque de magia.