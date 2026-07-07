La clasificación de la Selección Argentina dejó una montaña rusa de emociones. Después de estar al borde del golpe, con un penal errado por Lionel Messi, un gol anulado a Egipto y un desarrollo cargado de tensión, el equipo logró dar vuelta un partido que parecía escaparse y se impuso por 3-2.

Horas antes del encuentro, la astróloga de Ciudad Magazine, Jimena La Torre, había compartido una predicción que, tras el desenlace del partido, volvió a cobrar fuerza entre quienes siguen sus pronósticos.

La predicción de Jimena La Torre antes de Argentina-Egipto

Durante su programa Santas Brujas, La Torre realizó una tirada de cartas para analizar el duelo entre Argentina y Egipto.

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El resultado no fue contundente, sino todo lo contrario: las energías aparecían extremadamente equilibradas.

“Cuatro cartas de Egipto y ocho cartas que están mal, que no son buenas. Eso suma doce cartas que van en contra de Argentina, pero hay trece cartas positivas para Argentina”, explicó mientras desarrollaba la lectura.

Para la astróloga, justamente esa mínima ventaja era el dato más importante.

“La diferencia está a favor de Argentina. Apostemos a esa pequeña diferencia que me dieron las cartas”, afirmó antes del comienzo del encuentro.

Un partido que parecía perdido

La predicción terminó llamando la atención después de un partido que tuvo absolutamente de todo.

Argentina llegó a estar contra las cuerdas, sufrió durante gran parte del encuentro, Messi falló un penal en un momento determinante y Egipto incluso convirtió un gol que finalmente fue invalidado.

Lejos de ser un triunfo cómodo, la clasificación llegó después de una verdadera batalla futbolística que mantuvo la incertidumbre hasta los últimos minutos.

Finalmente, la Selección consiguió imponerse por 3-2 y avanzar, exactamente como había anticipado Jimena La Torre: por una diferencia mínima.

“Vamos por la cuarta”

Durante la misma lectura, la astróloga también dejó un mensaje que muchos relacionaron con la ilusión mundialista.

Mientras analizaba las cartas, hizo referencia al número cuatro y lo vinculó con el gran objetivo de la Selección.

“Ella apunta a la cuarta copa”, expresó antes de cerrar el pronóstico.

Como ya es una costumbre en Santas Brujas, Jimena La Torre terminó la predicción apelando a una de sus cábalas favoritas.

“Esperanzados, nos vamos cantando nuestra canción de los Cadillacs, Padre Nuestro, que es nuestra cábala acá en Santas Brujas", concluyó antes del partido que, finalmente, terminó dándole la razón a su lectura de las cartas.