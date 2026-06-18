Maná anunció su esperado regreso a la Argentina con un concierto histórico: por primera vez se presentará en el Estadio River Plate. El show se realizará el 10 de diciembre de 2026 y formará parte de la gira con la que la banda celebra 40 años de trayectoria.
La noticia llega en un momento de gran exposición internacional para el grupo mexicano, que recientemente participó en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde interpretó su clásico “Oye mi amor” ante más de 80.000 personas.
Cuándo comienza la venta de entradas para Maná en River
Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de AllAccess.com.ar.
Preventa Santander
- Jueves 18 de junio desde las 14:00
- Exclusiva para tarjetas de crédito y débito Santander
- Hasta 6 cuotas sin interés
Venta general
- Viernes 19 de junio desde las 14:00
- Disponible con todos los medios de pago
- Hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Santander
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Precios de las entradas para Maná en River Plate
- Platea VIP Platino: $250.000 + cargo por servicio
- Platea VIP Oro: $230.000 + cargo por servicio
- Platea San Martín y Belgrano Preferenciales: $190.000 + cargo por servicio
- Platea San Martín y Belgrano Altas (sin numerar): $135.000 + cargo por servicio
- Platea Sívori Media (sin numerar): $120.000 + cargo por servicio
- Campo General: $85.000 + cargo por servicio
- Platea Sívori Alta (sin numerar): $70.000 + cargo por servicio
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Un show histórico para los fans argentinos
El recital marcará el debut de Maná en River Plate, uno de los escenarios más emblemáticos de América Latina. La banda liderada por Fher Olvera repasará los grandes éxitos que la convirtieron en una de las agrupaciones más importantes de la historia del rock en español.