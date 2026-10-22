A pesar de los escándalos judiciales y su viaje clandestino a España, Facundo Moyano sigue en pareja con Candela Arizaga. En las últimas horas, Eva Bargiela -exesposa del dirigente sindical- habló sobre la infidelidad y las traiciones y todas las miradas apuntaron contra él.

En “Que alguien le avise”, el ciclo de La Casa Streaming, Eva dejó una definición tajante sobre las infidelidades y la confianza al sostener que una traición no debe leerse como un error circunstancial sino como una elección de quien la comete.

“Para mí la persona no se equivoca, lo decide hacer”, expresó Bargiela al hacer referencia a las infidelidades en una pareja. Para muchos, las declaraciones de la modelo tenían una referencia directa a su vínculo con Facundo Moyano.

La picante frase de Eva Bargiela sobre las traiciones (Video: La Casa Streaming)

LA PICANTE FRASE DE EVA BARGIELA SOBRE LAS TRAICIONES

Cuando le preguntaron a Eva Bargiela si ella perdonaría una pelea ocurrida bajo los efectos del alcohol, fue tajando y dijo que no. “Uno cuando es más chico cree que se equivocó, ¿entendés? Y no: la gente no se equivoca”, planteó.

Según su visión, ciertos hechos no responden a un episodio aislado, sino que revelan modos de vincularse. “Hay patrones que vos decidís tener y te definen esas actitudes”, afirmó en el programa de streaming.

En ese sentido, remarcó que una traición afecta a quien comparte la cotidianeidad, acompaña en situaciones favorables y adversas y construye un proyecto de vida en común. “También (afecta) en la persona que compartís la vida, que duerme con vos, que te banca en las malas, en las buenas... Por una calentura”, continuó.