El 21 de octubre BTS se presentó por primera vez en Argentina. El grupo surcoreano dio el primero de sus tres conciertos en Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata donde, a su vez, se llevó a cabo un amplio operativo de seguridad que consiguió la detención de un prófugo por homicidio y otras nueve personas.

El recital de BTS esperaba reunir a más de 150.000 personas a lo largo de las tres fechas. Esto motivó un operativo municipal con drones, un Centro de Operaciones y Monitoreo móvil, corredores seguros y cortes de tránsito progresivos.

De acuerdo a la información que brindó El Día, gracias al operativo de seguridad que se desplegó en las inmediaciones del estadio, se dio con la detención de un hombre que estaba prófugo desde 2018 y otras nueve personas.

Detuvieron a un prófugo por homicidio y a otras nueve personas durante el operativo por el show de BTS (Fuente: El Día)

LOS DETENIDOS DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD DEL SHOW DE BTS

La Policía detuvo a un hombre de 36 años con un pedido de captura vigente desde 2018 por una causa de homicidio agravado. El procedimiento inició tras denuncias por disturbios y pedidos de dinero a conductores y peatones.

De acuerdo con la información publicada por El Día, el detenido fue identificado como Adrián Leonel T., sobre quien pesaba una orden de captura emitida a pedido de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 7.

Detuvieron a un prófugo por homicidio y a otras nueve personas durante el operativo por el show de BTS (Fuente: El Día)

Según detalla el diario platense, los efectivos fueron alertados sobre grupos de hombres que provocaban desorden en el área, se desplazaban entre vehículos y solicitaban dinero a las personas que circulaban. Al ser aprehendido, se dispuso la detención del hombre y se ordenó su trasladado.

En el mismo procedimiento fue identificado Daniel Ángel L., de 38 años, quien tenía un pedido de comparendo compulsivo en una causa por lesiones leves calificadas. A su vez, la Policía aprehendió a otros tres hombres por los incidentes registrados en la zona de 17 y 32 que, posteriormente, recuperaron la libertad.

En el cruce de 32 y 28, los efectivos detectaron a otro grupo de personas que, según testimonios, ocasionaba molestias a quienes transitaban por el sector y pedía dinero a los conductores. En ese segundo procedimiento fueron aprehendidos cinco hombres. Pero, al no contar con una denuncia concreta ni víctimas, se ordenó la liberación de los involucrados.