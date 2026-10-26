A lo largo de las últimas semanas, el nombre de Elina Costantini surgió en reiteradas ocasiones en los medios de comunicación. Este fin de semana, la esposa de Eduardo Costantini estuvo como invitada en PH, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff y dejó a todos sin palabras con una serie de confesiones.

La creadora de la Semana de la Alta Costura confesó en el ciclo de Telefe que tiene visiones y apariciones extrasensoriales. Aseguró recibir mensajes religiosos, de las fuerzas del mal y, también, de seres de otros planetas.

“Desde mis cinco años me bajan informaciones”, confesó Elina frente a todos los invitados. “Así como con Dios, Jesús, la Virgen, los santos, también los extraterrestres. Mis ancestros me decían que tenía que tratar de derribar esta historia que tenemos desde hace tantos años que fuimos ‘las mujeres dejadas’. Tenés que hacer una familia, no divorciarte”, relató.

Eduardo y Elina Costantini en la presentación de "Viva Frida" en el MALBA (Foto: Ciudad Magazine).

EL MENSAJE DE UN EXTRATERRESTRE PARA ELINA COSTANTINI

De acuerdo al relato de Elina Costantini, sus visiones iniciaron cuando tenía 8 años. “Y eso lo fui escribiendo. Hablando con mi abuela, la madre de mi padre, me iba contando la historia”, relató la invitada frente a la mirada atónita de todos. “Me bajaba la información. Es algo natural”, afirmó.

“¿Te sigue pasando en la actualidad?“, le preguntó Coco Sily. ”Sí, lo perdí a fines del 2020 por muchos temas, que tuvimos que irnos a Uruguay y tuvimos muchos trámites. Y hace un año y medio que lo volví a recuperar, gracias a Dios”, explicó, la empresaria, sobre la etapa en la que dejó de tener esas sensaciones.

Los poderes paranormales de Elina Costantini (Video: Ph)

“Me conecto con gente que ya no está, pero mucho con la Virgen, con Jesús y el Diablo... me dan mensajes. También con extraterrestres, que todos dicen qué sorprendentes pero es muy natural”, declaró Elina que sumó: “No estamos solos en el mundo, hay muchos planetas”. “Pero, ¿qué mensajes te bajan los extraterrestres“, quiso saber Karina Mazzocco, otra de las invitadas.

“Uno de ellos, en el 2018, era de ayudar a las mujeres”, reveló la esposa de Eduardo. Entonces, Coco volvió a interrumpir: “¿A tu perro también le baja información?“. ”No, me encantaría. Él ve (a los extraterrestres). Por ejemplo, cuando se te presenta el extraterrestre, los perros ladran", explicó Elina.

Por último, Costantini contó cómo fue el particular encuentro que tuvo con un extraterrestre, años atrás: “El que se me apareció a mí tenía muchos años, tenía 1280 años me dijo, que era una persona joven y me dijo que era del planeta Upmal. Busqué información y existe”.