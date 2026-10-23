En medio de rumores y versiones cruzadas, Elina Costantini rompió el silencio sobre las amenazas que viene recibiendo desde hace varios meses. La esposa de Eduardo Costantini reconoció que la situación la llevó a tomar medidas de seguridad para protegerse a ella, a su hija y hasta a su mascota.
La modelo explicó que, aunque el tema es delicado y prefiere no profundizar, decidió hacerlo público como una forma de resguardo: “Esto viene pasando hace muchos meses y la verdad que no lo quiero seguir fomentando, pero como verán estoy con seguridad, me estoy cuidando, a mi hija y también a mi perro”, aseguró en diálogo con el programa Puro Show y otros medios.
Consultada sobre el origen de las amenazas, Costantini evitó dar detalles y fue tajante: “No lo puedo decir, porque si lo tuviera que decir lo tengo que denunciar. Estoy esperando que si esto sigue avanzando, tener que hacer las denuncias correspondientes”.
Elina remarcó que la situación se repitió en varias ocasiones y que, por ahora, optó por no judicializar el caso. “Fueron varias veces, varias ocasiones, hace muchos meses. Y yo por una cuestión de cuidar… respeto mucho su trabajo y los medios, yo soy periodista también. Y creo que hacerlo público te resguarda, te cuida un poco”, explicó.
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QUÉ DIJO ELINA COSTANTINI SOBRE LA POLÉMICA CON TERESA, LA EXESPOSA DE EDUARDO COSTANTINI
En medio de la entrevista, Elina Costantini fue consultada por la polémica con Teresa, la exposa de Eduardo, con quien están en una batalla judicial por el uso del apellido: “No puedo hablar porque la jueza nunca habló, ni mi marido tampoco, la otra parte sí, y se pidió que por favor no hablara a nadie”.
La periodista subrayó la importancia de proteger a su hija, que es menor de edad, y confió en que la Justicia sabrá actuar cuando sea necesario. “Hay un juez de menores, no nos olvidemos, mi hija, que es la menor que hay que proteger. Que es un bebé casi recién nacido”, destacó.
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