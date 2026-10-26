Mirá lo que dijo la conductora de Nuevo Día.

El casamiento de Diego Armando Maradona con Claudia Villafañe en 1989 paralizó al país, y Flavia Palmiero tuvo un rol clave que fue rescatado por Guillermo Coppola en la segunda temporada de la serie El Representante.

Por empezar, Flavia reveló que con Guillermo eran “vecinos de Barracas” desde niños y que fue testigo de cómo él comenzó su romance con Amalia Yuyito González “que era una estrella de la televisión”.

“Años después me llamó para el casamiento de Diego. Recién arrancaba el despegue de La Ola Verde”, continuó.

Flavia Palmiero y Luis Scalella en la presentación de la segunda temporada de la serie de Guillermo Coppola (Foto: Movilpress).

En la charla, Coppola le dijo que “las nenas quieren que vos animes la parte infantil en el Luna Park”.

Cómo fue la participación de Flavia Palmiero en la boda de Maradona y Villafañe

“Había un sector que era para 80 chicos, Que eran los hijos de sus amigos o familiares o famosos que iban con sus hijos. Porque Dalma y Giannina tenían su fiesta de casamiento”, describió.

Picante, Palmiero soltó: “Y terminamos de hacer la representación y nos metimos en la fiesta...”

“Al mes me llevó Gustavo Yankelevich a Canal 9 para hacer La Ola está de fiesta. Ya habíamos hecho La Ola está de fiesta en el Maipo, habíamos metido 60.000 personas”, admitió Flavia Palmiero agradecida.